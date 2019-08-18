Запускаем онлайн-фотосервис: бизнес-план

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В современном мире люди фотографируются едва ли не ежеминутно. Благо, для этого всегда есть под рукой смартфоны, фотоаппараты, планшеты и куча аксессуаров к ним вроде селфи-палок или линз. Но много ли этих фото люди сохраняют в памяти телефона или ноутбука?

"Чтобы фотографии могли действительно радовать людей, все актуальнее становятся заказы в студиях или лабораториях фотоальбомов или фотокниг. Это происходит так. Скажем, отметила пара годовщину свадьбы. Потом муж и жена отбирают понравившиеся снимки и отправляют их дизайнеру — онлайн или приносят лично в студию. Специалист верстает красивый фотоальбом или фотокнигу из этих снимков, согласовывает макет с заказчиками и отдает работу в печать. В итоге люди получают красивое издание, которое приятно просматривать и вспоминать о событии. Эта услуга нынче очень востребована на рынке, поэтому дизайнеры могут предложить такой онлайн-сервис клиентам даже в небольших городах", — считает глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучили перспективы запуска онлайн-фотосервиса в Киеве.

1. Характеристика проекта

Запускаем в Киеве сервис по дизайну и фотопечати онлайн "Фотомастер". Предложим клиентам возможность удаленно заказать фотообработку важных мероприятий — свадьбы, дня рождения, корпоратива и т. д. Для этого нужно будет выбрать форму печати — например, фотокнига, фотоальбом. Клиент присылает оговоренное количество фотографий с небольшим запасом, если фото по каким-то причинам окажутся неудачными. После этого в течение 3—4 дней дизайнер выполняет обработку снимков в соответствующей концепции, согласует формат с клиентом и передаст заказ на печать в фотолабораторию, которая будет работать с нашим сервисом на партнерских условиях. Помимо этого, клиенты смогут заказать по желанию фотосессии, дизайн и печать фотообоев, фотографа на праздник и т. д. По нашим оценкам, если ежедневно три человека закажут в сервисе услуг на средний чек в 1200 грн, проект окупится через 8—9 месяцев.

2. Стартовый капитал

Перед запуском сервиса закупим необходимое оборудование. Для работы нужны хороший ноутбук, модем-роутер, мобильный телефон, многофункциональное устройство (сканер, принтер и ксерокс в одном устройстве), зеркальный фотоаппарат и другая техника. На эти цели заложим порядка 80 тыс. грн.

Нужна и своя веб-страница. Там разместим важную для клиентов информацию: перечень услуг, расценки и схемы для скидок, условия выполнения заказа и варианты доставки, контактные данные, график работы, варианты готовых работ и отзывы клиентов и т. д. В таком случае потратим около 22 тыс. грн. Этого достаточно для создания сайта и покупки домена и хостинга сроком на год.

ВСЕГО: 102 тыс. грн

3. Маркетинг, реклама

Наш проект будем продвигать, используя бесплатные инструменты. Для этого заведем страницы в соцсетях вроде "Фейсбук" и "Инстаграм". Будем там размещать интересные новости из сегмента фотоиндустрии и наше портфолио, предлагать новинки и акции, обсуждать различные темы с подписчиками. Также планируем размещать предложения о наших услугах в группах по интересам, где организуют ивенты, советуются по деталям проведения свадеб, ищут фотографов для проведения детского праздника.



Не забудем и об использовании платных вариантов раскрутки проекта: на онлайн-рекламу и печать визиток заложим 4 тыс. грн.

ВСЕГО: 4000 грн ежемесячно

4. Текущие расходы

В ходе работы проекта можно отказаться от аренды офиса, так как оформление фотокниг и фотоальбомов можно проводить дома. Такой подход позволяет сэкономить на аренде офиса, но придется учесть расходы на мобсвязь, интернет, электричество, решение техпроблем и закупку канцтоваров. На эти цели заложим 2000 грн.

Если же говорить о сотрудниках — в проекте понадобится человек, который будет работать дизайнером (оформлять фотокниги) и администратором (принимать заказы, обновлять сайты). На старте этим может заниматься владелец бизнеса (15 тыс. грн). Еще нужен бухгалтер на полставки (3000 грн).

ВСЕГО: 20 тыс. грн ежемесячно

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, изготовление фотокниги размером 20 х 20 см на десять разворотов стоит в среднем от 1200—1400 грн. При этом примерно 2/3 этой стоимости отдадим фотолаборатории за печать заказа. Ориентируясь в этом диапазоне цен, предположим, ежедневно три человека обратятся к нам за заказом фотокниги на средний чек в 1200 гривен. Тогда заработаем в месяц 108 тыс. грн. Минусуем 2/3 оплаты услуг фотолаборатории (72 тыс. грн). Остается 36 тыс. грн. Отминусуем текущие (20 тыс. грн) и маркетинговые (4 тыс. грн) расходы (всего 24 тыс. грн), остается 12 тыс. грн. Если вспомнить о стартовых затратах в 102 тыс. грн, понимаем: наш проект оформления фотокниг онлайн окупится через 8—9 месяцев.

Предлагаем креативные услуги

Наш бизнес-план онлайн-сервиса создания фотоальбомов или фотокниг в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что этот проект может стать востребованным, но конкуренция в этом сегменте очень высока. Поэтому важно четко продумать бизнес-модель нового сервиса.

"В больших городах компании быстро заполняют рынок таких сервисов. Но у предпринимателей-новичков также есть возможность занять свое место под солнцем. Для этого нужно предложить покупателю широкий ассортимент выбора различных дизайнов, которых еще нет ни у одного из конкурентов. Как вариант, можно привлечь внимание потребителя, заинтересовав его нестандартными услугами, акциями, новинками. Это может быть привлекательно потребителю благодаря цене, бесплатной доставке, другим фишкам. Такой сервис будет интересным и прибыльным проектом, если правильно подойти к этому делу", — считает Андрей Забловский.

Поэтому эксперт рекомендует предпринимателям-новичкам включить креатив, чтобы продумать, где еще можно предложить услуги фотодизайна?

"К примеру, мне нравится идея, кратко указанная в бизнес-плане, — изготовление фотообоев. Но можно не ограничиваться изготовлением этой продукции. Почему бы не предложить клиентам фотопечать на футболках, занавесках, скатертях, подушках, тортах, детской посуде? Такой дизайн в черно-белом цвете хорошо смотрится в современных квартирах, где используются идеи, скажем, минимализма или лофта", — уточняет Забловский.

Еще аналитик считает, что можно максимально расширить диапазон услуг. И, кроме фотопечати, предложить такие варианты: курс обучения дизайну или искусству фотографии, найм фотографа на торжественные мероприятия и т. д. Но, помимо широкого спектра услуг, важно учитывать и месторасположение конкурентов.

"Хотя фотосервис будет работать в онлайне, людям важно получить заказ максимально быстро. Поэтому доставка должна сработать в четко оговоренное время", — считает Забловский.

Заведем легальный бизнес

Чтобы запуск сервиса фотоуслуг в онлайне стал законным, нужно зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности: физлицо-предпринимателя или юрлицо. Еще важно выбрать подходящую группу налогообложения.

"Для осуществления малого бизнеса такого формата идеально подходит упрощенная система налогообложения. Также целесообразнее зарегистрироваться как физлицу-предпринимателю. Вся процедура оформления будет продолжаться до 14 дней", — поясняет партнер Адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Ярослав Добровольский.

Если же говорить о торговле в онлайне, то, в соответствии с законодательством Украины, такая деятельность сервиса лицензированию не подлежит.

"Поэтому при открытии сервиса по созданию фотокниг и фотоальбомов получать лицензию не нужно. Но важно учесть перечень требований, которым должна соответствовать интернет-страница сервиса. Правила прописаны в ЗУ "Об электронной коммерции", — говорит юрист.

Еще одним госорганом, куда надо обратиться, является Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Если сервис будет арендовать офис для работы, тогда важно зарегистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности. Именно терр. органы ГСЧС осуществляют функции регистрации деклараций соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности", — отмечает Добровольский.



Законом также предусмотрено, что запуск сервиса должен согласовываться с органами местного самоуправления и учреждениями Госсанэпидслужбы. Поэтому перед открытием онлайн-фотосервиса в реальном офисе нужно сообщить об этом письменно в орган местного самоуправления (его исполнительный орган), на территории которого будет осуществляться соответствующая хоздеятельность.

Надо отметить, что открытие нового бизнеса — сложная процедура, требующая времени, усилий и знаний законодательства. Поэтому при необходимости предпринимателям-новичкам лучше советоваться по сложным вопросам со специалистами.

Фишки: уход в сады и фото по почте

Эксперты уверены: сейчас на рынке фотоуслуг наблюдается очень высокая конкуренция, поэтому новичкам зайти в эту нишу будет непросто. Но все же место под солнцем можно завоевать:

"Если пять-десять лет назад в мире делалось по одной фотографии в минуту, то сейчас каждую секунду делаются чуть ли не 800 тысяч (!) снимков. Поэтому индустрия обслуживания этих фотографий может развиваться в разные стороны", — говорит киевский фотограф Елена Карлова.

По ее словам, если говорить о классических офлайт-фотостудиях, то в таких заведениях можно запускать прокат фототехники, обучение искусству фотографии, мастер-классы, где можно изучить разные жанры фотографий и т. д.

"А еще можно пойти в детские сады или школы, чтобы рассказать, что такое фотография. Как правило, в таких историях количество заказов на дизайн фотоальбомов, съемки в фотостудиях, создание семейных портреров или коллажей растет в разы", — говорит фотограф.

В перспективу запуска онлайн-сервисов по обработке фотографий верит и эксперт Андрей Кривонос.

"Самая большая проблема офлайн-фотостудий в том, что человек банально туда не может дойти. А все потому, что ему не хватает времени, чтобы зайти в студию после работы или эта студия может быть расположена не по пути. Поэтому очень многие фотолаборатории в итоге выручает идея запуска на своем сайте услуги по обработке фотографий. Причем такую работу может выполнять как штатный дизайнер, так и специалист на аутсорсинге", — говорит Кривонос.

По его словам, этот сервис точно работает, но надо правильно предложить клиентам рекламное продвижение, доступные цены.

"И особенно важно развивать для клиентов сегмент допуслуг. К примеру, искать определенную целевую аудиторию — свадьбы, дети, малыши и т. д. Казалось бы, это простые и базовые в бизнесе подходы. Но они всегда эффективны", — считает эксперт.

Важно в сегменте фотоуслуг уделять внимание продвижению, и для этого стоит применять разные форматы.

"Условно, схема вайбер-номер. Оставляете там заявку, и вам перезвонят для оформления заказа. В итоге люди могут забросить едва ли не в вайбер или другой чат-канал свои фото, а потом забрать по почте готовую фотокнигу или фотоальбом", — приводит пример Кривонос.

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