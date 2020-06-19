Защита от мошенников: ProZorro будет маркировать документы водяными знаками

В Украине, где разрабатываются новые проекты, направленные на повышение цифровой грамотности, с 19 июня все участники закупок в ProZorro могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Это позволит защитить персональные данные предпринимателей от несанкционированного использования и мошенничества. Вскоре водяные знаки появятся и на других электронных площадках", – рассказали в пресс-службе.

Водяные знаки – это специальные символы, которые накладываются на сканированную версию документов и делают невозможным их использование вне системы ProZorro. Во время загрузки PDF-документов в систему поставщик сможет выбрать функцию "Нанести водяной знак" – и документы будут маркированы Вотермарк. Такой знак будет содержать ЕГРПОУ компании и текст "Для участия в закупках".

"ProZorro учла обратную связь от участников системы. К нам поступали запросы от бизнеса по усилению защиты документов от мошенников. Мы нашли такое решение: теперь на документах, защищенных Вотермарк, будет указано, что этот документ предусмотрен для участия в публичных закупках. Это стандартная практика для документооборота в системах публичных закупок многих стран Европы ", – отметил Василий Задворный, генеральный директор государственного предприятия "ПРОЗОРРО".

При этом в компании подчеркнули, что закон Украины "О публичных закупках" не запрещает использование водяных знаков в тендерной документации.

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"Призываем заказчиков принимать такие документы, а участников торгов использовать этот функционал. Также напомним, что в случаях, когда заказчик требует от участников предоставить копию паспорта, поставщик может обратиться за обоснованием целесообразности добавления таких документов. Во многих случаях в ответ на такие обращения заказчики пересматривают пакет документов и исключают те, которые содержат персональные данные", – отметили в компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что через портал государственных услуг "Дія", который недавно начал оцифровывать документы украинцев, за три месяца существования возможности онлайн-регистрации было зарегистрировано 16,1 тыс. физлиц-предпринимателей. Это около 45% от всех зарегистрированных за этот период ФЛП.

В марте Министерство цифровой трансформации заявило, что продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

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