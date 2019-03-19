Защитный экран для космического корабля нагрели до 1400 градусов: Илон Маск показал видео

Starship должен быть готов к повторному запуску сразу после приземления

Защитный экран для космического корабля нагрели до 1400 градусов: Илон Маск показал видео 2019-03-19T11:04:00+02:00 Бизнес Starship должен быть готов к повторному запуску сразу после приземления

Видео: twitter.com/elonmusk

Основатель и глава частной космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал короткое видео испытаний устойчивости теплозащитного экрана для проектируемого космического корабля Starship. Видеоролик Маск выложил на своей странице в Twitter.

Предполагается, что теплозащитный экран будет защищать внутреннее пространство Starship от перегрева и сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы.

Как сообщают СМИ, во время теста материал экрана разогрели до раскаленного состояния – в светлых пятнах температура достигала 1400 градусов Цельсия. "Ячейки" на плитке, по словам Илона Маска, нужны для распределения потоков воздуха по всей площади нагревания.

"Транспирационное охлаждение будет добавлено везде, где увидим эрозию щита. Starship должен быть готов к полету снова сразу же после приземления. Никакой восстановительный ремонт не нужен", - планирует Маск.

Напомним, 2 марта SpaceX провела успешный пуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на борту. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В NASA успешный запуск Crew Dragon считают ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

Уже 3 марта космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС. Процесс происходил в автоматическом режиме при помощи нового узла, который на орбитальном комплексе установили в 2016 году.

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