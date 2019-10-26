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Зеленский инициировал "Форум единства"

26 октября, 21:53

В Мариуполе впервые встретятся представители ЕБРР, IFC, Всемирного банка и ЕИБ

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Президент Украины Владимир Зеленский ицициировал "Форум единства" – состоится он в следующую среду, 30 октября, в Мариуполе. Накануне там же стартует еще одно событие – форум RE: think. Invest in Ukraine для иностранных и украинских инвесторов.

Впервые событие такого масштаба будет происходить не в столице. Уже в этот вторник, 29 октября, в Донецкой области обсудят инвестиционный потенциал Украины и пути развития регионов. На мероприятии встретятся почти полтысячи представителей власти и бизнеса. Среди спикеров президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер парламента Дмитрий Разумков, руководители четырех крупнейших международных финансовых институтов.

"На форуме мы покажем, что уже успели сделать и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей. Этот форум проводится для иностранных и украинских инвесторов. Мы хотим начать новую историю именно с такого города – перспективного, жаждущего изменений", – отметил президент.

"Интересные инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в агросфере, IT, инновации и промышленности. Все это будет представлено на форуме в Мариуполе", – заявил, премьер Алексей Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

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инвестиции форум видео Владимир Зеленский Мариуополь RE:THINK. Invest in Ukraine

Источник: Сегодня

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