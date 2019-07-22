Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Зеленский издал антирейдерский указ: что изменится

22 июля, 16:50

В Офисе президента объяснили, как минимизировать риски захвата предприятий в Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 542/2019 о мерах по противодействию рейдерству. Документ размещен на сайте Офиса главы государства. В указе прописан набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав, отмечает пресс-служба главы государства.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре... Сегодняшнее решение – это реальный шаг, чтобы положить этому конец", – заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Он отметил, документ предлагает внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, а это существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Читайте также

Среди ключевых технологических изменений:

  • автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий;
  • создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском;
  • фото- и видеофиксация участников транзакций;
  • введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

Все эти изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, считают в Офисе президента.

Напомним, ранее Зеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации. Глава государства призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег указ, рейдерство, Зеленский, рейдеры, реестр, программное обеспечение, реестры

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский издал антирейдерский указ: что изменится". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это диагноз, но не приговор: Зеленский обещает "вылечить" Украину от коррупции

20 июня, 19:00

Ощутимую разницу украинцы заметят уже в ближайшие месяцы, уверен президент

Луценко назвал крупнейшие источники коррупции в Украине: видео

25 мая, 12:03

Глава ГПУ сравнил Украину с большим кораблем, у которого множество дыр

Под Киевом рейдеры снова атаковали аграрный кооператив

9 мая, 04:37

Живой цепью пенсионеры стоят, защищая здание от спортивных молодых людей в черной форме

"Жестко, мордой в пол": Гройсман призвал к активной борьбе с рейдерами

12 апреля, 11:38

Премьер-министр обратился к правоохранителям и депутатам Рады

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Почему снятся кошмары?

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

9 простых способов показать свою любовь мужчине

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Нацбанк разрешил выводить доллар без ограничений

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

На что способно обычное дегтярное мыло

6 самых важных продуктов для женского здоровья

MARUV впервые показала фигуру (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь