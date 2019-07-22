Зеленский издал антирейдерский указ: что изменится
В Офисе президента объяснили, как минимизировать риски захвата предприятий в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 542/2019 о мерах по противодействию рейдерству. Документ размещен на сайте Офиса главы государства. В указе прописан набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав, отмечает пресс-служба главы государства.
"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре... Сегодняшнее решение – это реальный шаг, чтобы положить этому конец", – заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.
Он отметил, документ предлагает внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, а это существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Среди ключевых технологических изменений:
- автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий;
- создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском;
- фото- и видеофиксация участников транзакций;
- введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).
Все эти изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, считают в Офисе президента.
Напомним, ранее Зеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации. Глава государства призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства:
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