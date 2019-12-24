Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019г, сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции", – говорится в обнародованном на сайте президента в понедельник вечером сообщении.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

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При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

"Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые)", – говорится в сообщении.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Новости "Сегодня" писали, что новая Верховная Рада собирается принять ряд законов, которые упростят работу бизнеса и не позволят правоохранителям "кошмарить" предпринимателей по надуманным поводам.

Подробнее читайте в нашей статье – Кнут и пряник для бизнеса: отмена наказаний за фиктивное предпринимательство и объединение ЕСВ с налогом на доходы физлиц

Мы также сообщали, что Зеленский объявил курс на вывод бизнеса из тени.

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