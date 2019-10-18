Зеленский подписал законы о е-чеках и кешбэке: что изменится для бизнеса

Предпринимателей планируют вывести из тени, а потребителей - приучить требовать чеки

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые парламент принял 20 сентября, а 3 октября разблокировал для подписания. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Новшества предусматривают, что классические регистраторы расчетных операций (РРО) можно заменять любым устройством (компьютером, планшетом, смартфоном), на которое установлено соответствующее программное обеспечение.

Для реализации этого положения Государственная налоговая служба (ГСН) должна бесплатно обеспечить предпринимателей программным решением, регистрация копий которого будет осуществляться через электронный кабинет налогоплательщика. В результате таких регистраций операций чеки будут в электронном виде (е-чеки).

Кроме того, чтобы стимулировать потребителей получать чеки, с 1 октября 2020 года вводится так называемый кешбэк. Это возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО. Кешбэк планируют осуществлять за счет части штрафа, который заплатит продавец.

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Кроме того, с 1 января 2021 года повышается максимальный порог годового дохода физического лица – предпринимателя на упрощенной системе налогообложения II группы плательщиков единого налога. С этой даты "лимит" составит не 1,5 млн грн, а 2,5 млн грн.

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Как отметили у Зеленского, законы должны усилить защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывести из тени наличные расчеты и "серый" товар, а также улучшить эффективность налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

"Реализация положений документов будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрение инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО", – отметили в Офисе президента.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что пугает бизнес в новых законах о кешбэке и е-чеках. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

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