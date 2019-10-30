Зеленский призвал инвестировать в небольшие города

Он подчеркнул, что готов защитить инвестиции

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. Об этом глава государства сказал на встрече с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер, директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и руководителем регионального представительства Международной финансовой корпорации в Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает президентская пресс-служба.

"Наша идея – начать развитие с Мариуполя. Именно поэтому инвестиционный форум проходит здесь, на востоке Украины. Город, который когда-то освобождали, может стать действительно европейским", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Международную финансовую корпорацию за реализацию транспортного проекта в Мариуполе.

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Он выразил надежду, что подобные проекты появятся в других городах Украины. "Мы благодарны Всемирному банку и Международной финансовой корпорации за помощь с выполнением реформ. Вы видели, сколько законопроектов уже проголосовано. Теперь начинаем имплементацию", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что готов защитить инвестиции и призвал вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. "В частности, нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов", – подытожил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва.

Напомним, что в ходе инвестфорума президент и Кабинет министров открыли Украину инвесторам. На специальных панелях обсуждали инвестиционный потенциал страны, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходило специальное событие – [IT STAGE]. Стартаперы должны были успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.





Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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