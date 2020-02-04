Зеленский: Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций

/ Фото: president.gov.ua

Реформы, которые воплощает украинская власть, имеют целью значительный рост внешних и внутренних инвестиций, ведь Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей, заявил президент Владимир Зеленский, который хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, глава государства отметил, что большое значение имеет выполненная двумя странами работа по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. И сейчас, по его словам, Украина делает "домашнюю работу", которой граждане и инвесторы ждали почти 20 лет.

"Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и восемь дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций – как внешних, так и внутренних", – подчеркнул Президент.

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Глава государства отметил, что сейчас Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в частности увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на "стабильный" и "позитивный".

"Все это – красноречивые сигналы каждому как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей. Мы – одна из немногих стран, которая позволяет заработать такой высокий доход на инвестированный капитал", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Также президент напомнил, что в Украине продолжается процесс внедрения прозрачного рынка земли, что сделает нашу страну еще более привлекательной для инвестирования. "Иностранцы хоть и не смогут купить землю, но смогут инвестировать в переработку аграрной продукции", – пояснил он.

Обращаясь к тем, кто колеблется по поводу запуска нового или расширения существующего бизнеса в Украине, Владимир Зеленский отметил, что этап ознакомления с информацией, составления перспективных планов и подготовительной работы позади – пора действовать.

"Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украину. Не только в недвижимость, производство или в товары. Инвестируйте в украинцев, и это даст невероятные результаты. Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств", – сказал президент Украины.

В свою очередь президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение развитию двусторонних отношений с Украиной и усилению торгово-экономического сотрудничества. Он также выразил уверенность, что бизнес-форум откроет новые возможности для его участников.

Ранее Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции.

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