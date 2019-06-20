Зеленский успокоил бизнес: Украина не будет объявлять дефолт
Предприниматели рассчитывают на сотрудничество Украины с МВФ
Президент Владимир Зеленский заверил предпринимателей, что Украина не будет объявлять дефолт и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом онй заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.
"Продолжение сотрудничества с МВФ для нас знак, что дефолта не будет", – отметила по этому поводу исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.
Также в ЕБА подчеркнули, что бизнес ожидает от власти борьбы с теневой экономикой и попросили президента уделить внимание вопросам безопасности, инфраструктуры.
Зеленский, в свою очередь, отметил, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. Он призвал предпринимателей инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".
Напомним, в начале июня Зеленский уже комментировал слухи о дефолте на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. А назначенный секретарем СНБО экс-министр финансов Александр Данилюк отмечал, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда".
Читайте также
Премьер-министр Владимир Гройсман также считает, что дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население Украины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский успокоил бизнес: Украина не будет объявлять дефолт". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнесу в Украине облегчили жизнь: Зеленский отменил 161 указ президентов
Среди упраздненных решений – штрафы за несоблюдение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов
Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга – Зеленский
Президент оптимистично смотрит на инвестиционные перспективы страны