Зеленский успокоил бизнес: Украина не будет объявлять дефолт

Предприниматели рассчитывают на сотрудничество Украины с МВФ

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заверил предпринимателей, что Украина не будет объявлять дефолт и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом онй заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

"Продолжение сотрудничества с МВФ для нас знак, что дефолта не будет", – отметила по этому поводу исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

Также в ЕБА подчеркнули, что бизнес ожидает от власти борьбы с теневой экономикой и попросили президента уделить внимание вопросам безопасности, инфраструктуры.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. Он призвал предпринимателей инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".

Напомним, в начале июня Зеленский уже комментировал слухи о дефолте на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. А назначенный секретарем СНБО экс-министр финансов Александр Данилюк отмечал, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда".

Премьер-министр Владимир Гройсман также считает, что дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население Украины.

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