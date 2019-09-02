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Зеленский установил жесткий срок для принятия закона о концессии

2 сентября, 14:17

Президент рассчитывает, что государство сможет безопасно работать с частным сектором

/ Фото: Getty Images

Кабинет министров Украины должен принять закон "О концессии" до 1 октября, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое поручение главы государства прозвучало на совещании Зеленского с Кабмином и народными депутатами.

"Принять закон "О концессии", срок – до 1 октября 2019 года", – сказал Зеленский.

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Ранее президент отмечал, что принятие этого закона позволило бы государству безопасно работать с частным сектором и компаниями.

Также Зеленский поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года.

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"Провести пилотные конкурсы до 1 января о передаче в концессию портов "Ольвия" и Херсон", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что ответственным за подготовку к передаче данных объектов в концессию является министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

Как сообщалось, в апреле 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.

Напомним, ранее Зеленский во время визита в Турцию анонсировал скорое принятие закона о концессии в Украине. Также президент инициирует активизацию процесса приватизации госпредприятий, легализацию игорного бизнеса и открытие рынка земли.

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Источник: УНИАН

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