Зеленский встретился с бизнесом: главные заявления

Предприниматели подсказали президенту, в каких направлениях следует поработать власти

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), соблюдение евроинтеграционного вектора и внедрение мер по дерегуляции - такие тезисы экономического развития страны озвучил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня.

В целом президент настроен очень оптимистично, он убежден: уже через три-четыре года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Doing Business и улучшить оценки, полученные от международных агентств.

"Мы работаем для улучшения кредитного рейтинга. Сейчас мы имеем "В-" (низкий инвестиционный класс. – Ред.), такой же как Мали, Сальвадор... Это унизительно для европейской страны. Уверен, за несколько лет мы это изменим", – сказал Зеленский.

Но есть и над чем работать, признал президент. Для начала – распрощаться с "нафталиновым" советским прошлым, в частности устаревшим Трудовым кодексом, жилищными законами и запретом азартных игр.

"Украине нужно избавиться от "нафталинового" постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики – запрет для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом – землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим, например, играть в легальные азартные игры, – все эти запреты должны быть отменены. <...> Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, и фактически должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. <...> Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения! Простите, это трэш, и это должно уйти в историю", – заявил глава государства.

При этом он поддерживает идею налоговой амнистии на льготных условиях.

"Мы понимаем, что часто украинский бизнес выводит деньги со страны не от хорошей жизни. А из-за коррупционного давления. Это нормальное желание просто защитить свои активы", – считает Зеленский.

Также команда президента пообещала бороться с коррупцией. Среди конкретных мер Зеленский озвучил реформирование судебной власти, а также "тотальную цифровизацию процессов".

"Роль государства будет сводится к трем вещам, – подчеркнул Зеленский. – Не мешать бизнесу работать. Построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес в стране было удобно. В-третьих – фокус на образовании, науке и технологиях".

При этом президент обратился к бизнесу по вопросу приватизации и призвал не бояться участвовать в процессе передачи непрофильных госпредприятий в руки частников.

"Украине как государству надо избавляться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, а не ваш конкурент," – сказал Зеленский предпринимателям.

Бизнес – о правилах игры

Представитель бизнес-сообщества – исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко подчеркнула: новой власти стоит продолжить начатые реформы. При этом от имени предпринимателей она поприветствовала отмену Зеленским штрафных санкций в кассовой дисциплине, призвала не объявлять дефолт и продолжать работу с Международным валютным фондом.

"Главная фундаментальная вещь, важная для любого бизнеса – макроэкономическая стабильность. Продолжение работы с МВФ – это одна из ключевых вещей, чтобы мы понимали, что дефолта не будет", – сказала Деревянко.

Кроме того, важна справедливая судебная система и надежные правоохранительные органы, силовые структуры – без этого, по словам Деревянко, не удастся обеспечить равные правила игры для всех предпринимателей.

"Мы – за единый орган по расследованию финансовых преступлений, мы – за тотальную демилитаризацию правоохранительных органов в отношениях с бизнесом", – добавил президент Союза украинских предпринимателей (СУП) Вячеслав Климов.

Кроме того, ЕБА ожидает действий по детенизации экономики – продвижения безналичных расчетов, наведения порядка на таможне. В СУП добавляют: делать это нужно путем уменьшения ставки ЕСВ.

"Нужно снижать нагрузку на фонд оплаты труда. Потому что многие получают зарплату в конвертах. Чтобы изменить ситуацию, нужно не только контролировать, но и создать стимулы, чтобы все хотели платить налоги с фонда оплаты труда", – сказала Деревянко.

Нерешенным, по словам предпринимателей, остается и вопрос инфраструктуры. Поэтому в ЕБА просят принять закон о водном и железнодорожном транспорте.

Налог на выведенный капитал и IT-прорывы

Еще 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Документ так и не проходил рассмотрение в сессионном зале, хотя профильный комитет рекомендовал его к рассмотрению. Бизнес просит власть ускориться с принятием положительного решения по документу.

"Когда мы много говорим об иностранных инвестициях, мы забываем о собственных инвесторах, о потенциале украинских предпринимателей <...> Этот потенциал нужно освободить. И мы видим как один из инструментов – налог на выведенный капитал", – объяснил Климов.

Говоря о развитии внутренних инвесторов, предприниматели напомнили президенту, что IT-индустрия помогла Украине вырваться в мировые лидеры по аутсорсу.

Эти достижения нужно сохранить и приумножить, убежден в глава Ассоциации IT Украины Тарас Кицмей. В частности, по его словам, нужно поддержать новый законопроект "маски-шоу стоп", чтобы предотвратить давление правоохранительных органов на IT-индустрию, а также осовременить Кодекс законов о труде.

"Бизнесу, в том числе IT, нужна прогнозируемость и регуляторная стабильность," – отметил Кицмей.

Помимо того, продолжил он, нерешенной остается проблема "утечки мозгов", решить которую нужно, реформировав систему высшего образования.

"Нужна трансформация университетов со старой социалистической плановой экономики в рыночную – с ориентацией на нужды клиентов; предоставление финансовой автономии вузам, внедрение современных способов управления университетами, западных способов – создание полноценных наблюдательных советов", – перечислил Кицмей.

Также, по его словам, украинские IT-компании нуждаются в промо-поддержке государства - продвижении продукции на международные рынки.

К слову, и президент, и предприниматели положительно оценили решение НБУ о том, что украинскому бизнесу больше не нужно в обязательном порядке продавать валютную выручку на межбанке.

В регуляторе ранее успокоили: нововведение не отразится на макрофинансовой стабильности, поскольку даже в период, когда норма существовала, бизнес продавал более 90% своих валютных поступлений. Сайт "Сегодня" разбирался, так ли это на самом деле и как отмена ограничений для бизнеса повлияет на курс доллара.

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