Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Зеленский встретился с бизнесом: главные заявления

21 июня, 09:08

Предприниматели подсказали президенту, в каких направлениях следует поработать власти


Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), соблюдение евроинтеграционного вектора и внедрение мер по дерегуляции - такие тезисы экономического развития страны озвучил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня.

В целом президент настроен очень оптимистично, он убежден: уже через три-четыре года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Doing Business и улучшить оценки, полученные от международных агентств.

"Мы работаем для улучшения кредитного рейтинга. Сейчас мы имеем "В-" (низкий инвестиционный класс. – Ред.), такой  же как Мали, Сальвадор... Это унизительно для европейской страны. Уверен, за несколько лет мы это изменим", – сказал Зеленский.

Но есть и над чем работать, признал президент. Для начала – распрощаться с "нафталиновым" советским прошлым, в частности устаревшим Трудовым кодексом, жилищными законами и запретом азартных игр.

"Украине нужно избавиться от "нафталинового" постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики – запрет для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом – землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим, например, играть в легальные азартные игры, – все эти запреты должны быть отменены. <...> Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, и фактически должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. <...> Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения! Простите, это трэш, и это должно уйти в историю", – заявил глава государства.

При этом он поддерживает идею налоговой амнистии на льготных условиях.

"Мы понимаем, что часто украинский бизнес выводит деньги со страны не от хорошей жизни. А из-за коррупционного давления. Это нормальное желание просто защитить свои активы", – считает Зеленский.

Также команда президента пообещала бороться с коррупцией. Среди конкретных мер Зеленский озвучил реформирование судебной власти, а также "тотальную цифровизацию процессов".

"Роль государства будет сводится к трем вещам, – подчеркнул Зеленский. – Не мешать бизнесу работать. Построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес в стране было удобно. В-третьих – фокус на образовании, науке и технологиях".

При этом президент обратился к бизнесу по вопросу приватизации и призвал не бояться участвовать в процессе передачи непрофильных госпредприятий в руки частников.

"Украине как государству надо избавляться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, а не ваш конкурент," – сказал Зеленский предпринимателям.

Бизнес – о правилах игры

Представитель бизнес-сообщества – исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко подчеркнула: новой власти стоит продолжить начатые реформы. При этом от имени предпринимателей она поприветствовала отмену Зеленским штрафных санкций в кассовой дисциплине, призвала не объявлять дефолт и продолжать работу с Международным валютным фондом.

"Главная фундаментальная вещь, важная для любого бизнеса – макроэкономическая стабильность. Продолжение работы с МВФ – это одна из ключевых вещей, чтобы мы понимали, что дефолта не будет", – сказала Деревянко.

Кроме того, важна справедливая судебная система и надежные правоохранительные органы, силовые структуры – без этого, по словам Деревянко, не удастся обеспечить равные правила игры для всех предпринимателей.

"Мы – за единый орган по расследованию финансовых преступлений, мы – за тотальную демилитаризацию правоохранительных органов в отношениях с бизнесом", – добавил президент Союза украинских предпринимателей (СУП) Вячеслав Климов.

Кроме того, ЕБА ожидает действий по детенизации экономики – продвижения безналичных расчетов, наведения порядка на таможне. В СУП добавляют: делать это нужно путем уменьшения ставки ЕСВ.

"Нужно снижать нагрузку на фонд оплаты труда. Потому что многие получают зарплату в конвертах. Чтобы изменить ситуацию, нужно не только контролировать, но и создать стимулы, чтобы все хотели платить налоги с фонда оплаты труда", – сказала Деревянко.

Читайте также

Нерешенным, по словам предпринимателей, остается и вопрос инфраструктуры. Поэтому в ЕБА просят принять закон о водном и железнодорожном транспорте.

Налог на выведенный капитал и IT-прорывы

Еще 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Документ так и не проходил рассмотрение в сессионном зале, хотя профильный комитет рекомендовал его к рассмотрению. Бизнес просит власть ускориться с принятием положительного решения по документу.

"Когда мы много говорим об иностранных инвестициях, мы забываем о собственных инвесторах, о потенциале украинских предпринимателей <...> Этот потенциал нужно освободить. И мы видим как один из инструментов – налог на выведенный капитал", – объяснил Климов.

Говоря о развитии внутренних инвесторов, предприниматели напомнили президенту, что IT-индустрия помогла Украине вырваться в мировые лидеры по аутсорсу.

Читайте также

Эти достижения нужно сохранить и приумножить, убежден в глава Ассоциации IT Украины Тарас Кицмей. В частности, по его словам, нужно поддержать новый законопроект "маски-шоу стоп", чтобы предотвратить давление правоохранительных органов на IT-индустрию, а также осовременить Кодекс законов о труде.

"Бизнесу, в том числе IT, нужна прогнозируемость и регуляторная стабильность," – отметил Кицмей.

Помимо того, продолжил он, нерешенной остается проблема "утечки мозгов", решить которую нужно, реформировав систему высшего образования.

"Нужна трансформация университетов со старой социалистической плановой экономики в рыночную – с ориентацией на нужды клиентов; предоставление финансовой автономии вузам, внедрение современных способов управления университетами, западных способов – создание полноценных наблюдательных советов", – перечислил Кицмей.

Также, по его словам, украинские IT-компании нуждаются в промо-поддержке государства - продвижении продукции на международные рынки.

К слову, и президент, и предприниматели положительно оценили решение НБУ о том, что украинскому бизнесу больше не нужно в обязательном порядке продавать валютную выручку на межбанке.

В регуляторе ранее успокоили: нововведение не отразится на макрофинансовой стабильности, поскольку даже в период, когда норма существовала, бизнес продавал более 90% своих валютных поступлений. Сайт "Сегодня" разбирался, так ли это на самом деле и как отмена ограничений для бизнеса повлияет на курс доллара.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бизнес, Зеленский, предприниматели, ЕБА, Климов, Деревянко, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский встретился с бизнесом: главные заявления". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский рассказал о планах по СБУ и судам в Украине

Вчера, 16:29

Глава государства считает, что спецслужба должна ловить шпионов и диверсантов, а не бизнесменов

Зеленский поддержал независимость Национального банка

Вчера, 15:21

Президент оценил валютную либерализацию и настроен на работу с МВФ

НБУ разрешил не продавать валюту: как это скажется на курсе гривни

Вчера, 07:19

Отменен лимит для бизнеса. Эксперты считают, что контроль могут вернуть

"Не нужно изобретать велосипед": в Нацбанке рассказали о требованиях МВФ к Украине

19 июня, 12:46

Сологуб видит только одну серьезную проблему с выполнением "маяков" Фонда

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры

Обворожительные бегуньи во всей красе

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Эти монеты СССР стоят миллионы: присмотритесь внимательно

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Водная диета: худей быстро и дешево

Как восстановить печень
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь