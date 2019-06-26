Зеленский встретился с владельцем сервиса Viber: о чем говорили
На встрече обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Хироши Микитани – основателем японской компании Rakuten. В Украине она наиболее известна как владелец сервиса Viber.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
На встрече обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, в частности расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.
Как отмечается, Микитани одобрительно отозвался об инициативе Владимира Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, "поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца".
По итогам встречи глава государства пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента Украины (ОПУ), подписав указы о назначении руководителя органа и его заместителей.
Тапкже президент Украины Владимир Зеленский продолжает назначать себе советников. Им стал Гео Лерос, который причастен к самым известным киевским муралам. Соответствующий указ подписал глава государства.
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