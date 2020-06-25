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Жесткий карантин рекордно оживил рынок фриланса в Украине

25 июня, 12:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты подсчитали, как выросли бюджеты проектов

Еще в 2019 году Украина вошла в пятерку стран с самыми быстрорастущими рынками фриланса. А по итогам жесткого карантина весной 2020 года рынок украинского фриланса поднялся до рекордных показателей. Об этом заявили аналитики онлайн-платформы для фрилансеров, передает "Экономическая правда".

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"Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была изменчивой. В марте и апреле показатели больше всего "просели". Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 млн гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем. Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 млн в бюджеты", - сообщили эксперты.

Они также подчеркнули, что май не только продемонстрировал рост во всех отношениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд.

"Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов", - добавили в компании.

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В тренде
В Украине впервые за неделю подорожал доллар

При этом, прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. Так, с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%.

Как сообщалось, официально зарегистрированных безработных в Украине стало больше, но количество вакансий на рынке начало расти. Такая динамика связана с ослаблением карантина – в частности, с восстановлением работы ресторанов и транспорта. Впрочем, за время жесткого карантина в Украине все же выросла конкуренция на рынке труда – на одну вакансию претендует в среднем от четырех до шести человек.

Новости "Сегодня" ранее выясняли, кто сможет найти работу в Украине:

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бизнес работа трудоустройство фрилансеры рынок труда фриланс

Источник: Сегодня

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