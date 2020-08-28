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Жесткого карантина больше не будет, даже в случае второй волны коронавируса – Шмыгаль

28 августа, 11:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предприятия продолжат работу даже в случае второй волны коронавируса, заверил премьер

Несмотря на решение продлить карантинные ограничения до 1 ноября, Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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"По словам премьер-министра, правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, а вместо этого будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", – сказано в сообщении.

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Также, по словам Шмыгаля, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над наработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над выполнением программы стимулирования экономики и плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

При этом Шмыгаль заверил, что несмотря на запрет въезда иностранных граждан в Украину, отдельные категории иностранцев все же будут иметь возможность прибыть в Украину. По словам премьера, речь идет об IT-специалистах, технических специалистах-наладчиках пускового оборудования, а также иностранцах, имеющих вид на жительство в Украине, которые являются членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

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Напомним, ранее Кабмин запретил работу ночных клубов и "заведений общественного питания с организацией досуга" даже в зеленой зоне карантина.

Кроме того, в начале августа Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один: уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней.

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бизнес карантин ЕБА коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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