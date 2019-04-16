Жить в Украине, зарабатывать на Западе: какие ниши европейского и американского бизнеса занимают украинцы

Экономика услуг меньше зависит от материальных ресурсов, чем производство, однако эффективно наполняет бюджет страны

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В течение 20 лет сфера трудоустройства будет претерпевать кардинальные изменения. Как отмечают эксперты международного экономического форума в Давосе 2019, ключевую роль для экономики будут играть фрилансеры, предприниматели и самозанятые работники. Города и страны будут конкурировать между собой за привлечение такой мобильной рабочей силы.

А как эти тенденции проявляются среди украинцев сейчас?

Украинские работники не отстают в поисках трудоустройства за рубежом. Они уже давно освоили международный рынок труда как специалисты высокого уровня. Строители, врачи, инженеры, IT-специалисты – это далеко не полный перечень европейских должностей украинцев. Также наши соотечественники – одни из лидеров в международном фрилансе. И теперь украинцы все чаще завоевывают мир, открывая собственные компании за рубежом. Больше всего таких – в сфере услуг. При этом украинцы могут предоставлять услуги как непосредственно в стране, так и онлайн, дистанционно ведя бизнес с Украиной или любой точкой мира.

А что там в ЕС?

Экономика услуг меньше зависит от материальных ресурсов, чем производство, однако эффективно наполняет бюджет страны. Так, европейцы за 2018 больше всего оказывали услуг в области транспорта, туризма, финансовых услуг, налогового консультирования, IT, маркетинга и рекламы и других.

Жители ЕС предоставляют услуги не только в пределах Еврозоны, но и на экспорт – в частности, в другие страны Европы, а также в США, Швейцарию, Китай, Японию, различные рынки Азии и Южной Америки.

Какие позиции в Европе могут занимать украинцы?

К примеру, конкурировать в области европейского туризма довольно сложно – гостиничный, рекреационный или экскурсионный бизнес требует знания локальных особенностей и постоянного "пребывания на местах". Такими "локализованными" отраслями услуг также является транспортная сфера, услуги по обслуживанию и уходу.

Однако в области электронной коммерции, создания сайтов и контента для них, услуг IT, маркетинга и рекламы – для украинских компаний пространство безграничное.

Для ведения бизнеса особый интерес у наших соотечественников к Польше, Чехии, странам Балтии. Их привлекает простота ведения бизнеса, территориальная близость, а также одинаковые стандарты и процедуры документооборота и отчетности для международных клиентов.

Каково количество украинских компаний в Европе?

Полную открытую статистику об украинских компаниях в ЕС вряд ли кто-то сможет привести – это персональные данные, защищенные европейским законодательством. Существует лишь частичная статистика.

Как отмечает e-Residency, эстонская правительственная программа, которая позволяет нерезидентам вести бизнес в Эстонии, украинцы лидируют по количеству открытых компаний. Более 3 тысяч украинцев получили статус е-резидентов, зарегистрировали более 600 компаний. Они предоставляют IТ-услуги, веб-дизайна, а также e-commerce, графического дизайна, бизнес-консалтинга и др.

Почему украинцы выбирают Европу?

В основном украинцы подходят к такому шагу, когда уже достигли "потолка" в Украине и стремятся масштабировать свое предпринимательство за ее пределами.

"Я занимался изготовлением и продажей аквариумов и аксессуаров к ним в Черкассах, впоследствии открыл магазин в Киеве,- рассказывает предприниматель Андрей Нос, один из е-резидентов. – Впрочем, после падения спроса с 2014 года, решил выйти на европейский рынок. Сначала я перевез компанию, а впоследствии и сам переехал в Эстонию".

Или же украинские компании для иностранных клиентов регистрируют дополнительно юрлицо за рубежом, фактически оставаясь в Украине. Это значительно экономит время и деньги для общения с международными клиентами.

Подобный опыт имеет и украинец Андрей Омельяненко, который руководит двумя компаниями – украинским "Агентством корпоративных новостей" и эстонским Corporate News Agency.

"Сначала мы обслуживали иностранных клиентов через украинскую компанию, – вспоминает Омельяненко. – Это было очень неудобно: под каждую операцию нужно было делать контракт, счет и акт, а также просить иностранных партнеров поставить на документах печать, что их очень удивляло. Кроме того, это сказывалось на стоимости для клиента, поэтому мы решили открыть аналогичную компанию в Европе и таким образом "размножить" работу с различными рынками".

Как работают в США

Более трети трудоспособного населения США получает доход на фрилансе или как самозанятые работники и предприниматели. Их насчитывается от 42 до 56,7 млн. человек, а это примерно как все население Украины.

По данным 2018 года, они принесли американской экономике не менее 1,3 триллиона долларов, что составляет 6,7% ВВП США.

Почти 20% американских фрилансеров, а это более 10,7 миллиона человек, работают в сфере услуг. В частности, это такие отрасли, как строительство, креативные услуги, услуги по уходу, обучению, продаже и e-коммерции, консультированию и коучингу, маркетингу, IT и здравоохранению.

"Американская мечта" для украинских предпринимателей

По версии независимого исследования, проведенного финтех-сервисом Payoneer, США остаются самым интересным рынком удаленной работы. Причина довольно проста – в среднем фрилансеры, работающие на американский рынок, получают $60 в час. А это в три раза больше, чем у штатных работников аналогичных специальностей. Однако причины не только в этом.

"США – это один из самых приоритетных рынков, куда можно поставить IT услуги, – отмечает Максим Петрук, владелец WeSoftYou. – За год наша команда выросла с 3 до 23 человек, и мы реализовали более 20 проектов. Мы планируем и дальше наращивать базу международных клиентов с высокопотенциальными проектами, а для этого должны быть конкурентными не только продуктом, но и клиентским сервисом – скоростью документооборота, упрощенной бухгалтерией и т.д. Поэтому, возможно, мы будем рассматривать варианты регистрации компании в США для работы именно на американском рынке".

И даже регистрируя компанию в США, украинцы наращивают присутствие на родине. Например, компания Astound Commerce, основанная в США тремя выходцами из Украины, имеет около 700 специалистов в украинской команде. Они работают в Виннице, Чернигове, Киеве, Ужгороде и Луцке.

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