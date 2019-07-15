ЗСТ с Израилем в шесть раз увеличит экспорт услуг из Украины: названо условие
Специалист напомнил о многочисленных IT-заказах из США
Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем. Договор может помочь Украине увеличить экспорт услуг, в частности – в IT-секторе. Таким мнениям с сайтом "Сегодня" поделился директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Самый большой экспорт из Израиля – это экспорт IT-услуг. Они, как правило, берут заказ США и выполняют. А мы как соисполнители – это нам, действительно, выгодно: люди работают на территории Украины, платят налоги, и Украина получает валюту", – сказал он.
Таким образом, продолжил эксперт, Украине удастся нарастить экспорт услуг с нынешних 3 млрд долларов до 15–20 млрд долл.
При этом Израиль тоже получит выгоду от более тесного сотрудничества с Украиной, поскольку смог бы увеличить количество сделок.
"Израиль получает очень много заказов. США – большой заказчик, им выгодно брать больше заказов и, если мы будем помогать их выполнять, они будут с удовольствием с нами работать", – объясняет экономист.
Однако, добавил Охрименко, для расширения сотрудничества в сфере IT, Украина должна законодательно усилить защиту авторских прав.
Ранее новости "Сегодня" сообщали о зарегистрированном в парламенте законопроекте №10094, которым предлагается определить ІТ-специалистов, оформленных как физлица-предприниматели, в пятую группу плательщиков единого налога с увеличением ставки единого налога (ЕН) до 10%.
Напомним, соглашение о ЗСТ Украины и Израиля было подписано 21 января 2019 года. На церемонии подписания присутствовали тогдашний президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:
Как известно, переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Израилем длились восемь лет, они вошли в активную фазу в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. 28 марта 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.
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