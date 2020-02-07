1,42 млрд грн ренты – вклад ДТЭК Нефтегаз в бюджет страны за 2019 год

Сумма рентных отчислений в местные бюджеты Полтавской области составила более 71 млн гр

За 2019 год ДТЭК Нефтегаз перечислил 1,42 млрд ренты за пользование недрами в государственный бюджет Украины.

При этом сумма рентных отчислений в местные бюджеты Полтавской области, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила более 71 млн грн. Так, в областной, районные, сельские и бюджеты ОТГ компания перечислила:

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- 28,4 млн грн – в Полтавский областной бюджет

- 6,59 млн грн – в бюджет Мачуховской ОТГ

- 4,59 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета

- 7,42 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета

- 9,18 млн грн – в Миргородский районный бюджет

- 14,85 млн грн – в Шишацкий районный бюджет

Местные громады направили данные средства на развитие социально-значимой инфраструктуры, проекты в сфере здравоохранения и энергоэффективности: ремонт и обустройство детских садов и школ, реконструкция домов культуры, восстановление дорожного покрытия.

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Напомним, что, начиная с 1 января 2018 года добывающие компании перечисляют 5% рентной платы в местные бюджеты согласно Закону Украины № 1793 VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата". Так, сумма рентных отчислений ДТЭК Нефтегаз в местные бюджеты за два года составила 169 млн грн.

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