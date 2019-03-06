+150 Мвт на украинском угле и новом электрофильтре: ДТЭК Энерго отчиталась об успехе

ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10, который перевели с импортного антрацита на украинский газовый уголь

+150 Мвт на украинском угле и новом электрофильтре: ДТЭК Энерго отчиталась об успехе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3fa/4c0/5c73fa4c0a76f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3fa/4c0/5c73fa4c0a76f.jpg 2019-03-06T14:23:00+02:00 Новости компаний ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10, который перевели с импортного антрацита на украинский газовый уголь

Энергетики ДТЭК Приднепровская ТЭС запустил в сеть энергоблок №10 мощностью 150 МВт. Он был переоборудован с использования антрацита на газовый уголь. За это же время был построен новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм – 50 мг/м3.

Об этом говорится в сообщении компании

В ходе модернизации блока №10 и установки на него электрофильтра смонтировали 1 266 тонн металла. Из них: 1 тыс. тонн – металлоконструкции для фильтра и 266 тонн – оборудование для самого блока. Так, на агрегат установили три новых вентилятора в схеме газо-воздушной сушки топлива, заменили 16 старых горелок. Смонтировали автоматизированную систему управления технологическим процессом фирмы Siemens – для управления новыми пылесистемами.

Перевод блока длился 9 месяцев – это рекордно короткие сроки для подобных проектов. В строительно-монтажных и пуско-наладочных процессах были задействованы более 200 сотрудников станции и представителей отечественных подрядных организаций.

Перевод энергоблоков Приднепровской станции на газовый уголь ДТЭК начал полтора года назад. В 2017 году были переведены блоки № 7 и 8. В ноябре 2018 г. запустили энергоблок №9, который начал вырабатывать электроэнергию и тепло на газовом угле и также с новым электрофильтром.

Перевод энергоблоков ДТЭК с проектного антрацита на украинский газовый уголь – это вклад компании в энергонезависимость, отмечают в компании.

"Мы полностью завершили перевод с антрацита на газовый уголь четырех блоков Приднепровской ТЭС общей мощностью 600 МВт. Это событие, по сути, является стартом новой жизни электростанции. Теперь Приднепровская ТЭС полностью будет работать на отечественном угле и не зависеть от поставок антрацита, а это, в первую очередь, уверенность в завтрашнем дне для коллектива и стабильная выработка электроэнергии для потребностей энергосистемы Украины, – подчеркнул директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко. – Компания ДТЭК стремится к тому, чтобы энергетика нашей страны не зависела от импортного угля, чтобы миллионы гривен, за которые Украина вынуждена приобретать уголь из-за рубежа, оставались в нашей стране и развивали отечественную экономику".

Общая стоимость перевода четырех энергоблоков и установки электрофильтра составила почти 0,5 млрд грн.

Завершив перевод блоков Приднепровской ТЭС, ДТЭК перейдет к новому этапу – переводу блоков Криворожской ТЭС. Перевод первого блока мощностью 300 МВт планируют начать сразу же после окончания отопительного периода. Благодаря переводу блоков Приднепровской ТЭС по итогам 2018 года компании удалось сократить отпуск электроэнергии из импортного угля на 23% и нарастить из украинского – на 2% в сравнении с 2017 годом.

ДТЭК продолжает реализацию программы по снижению зависимости в импортном угле, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизация мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

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