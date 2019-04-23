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Academy DTEK признана одним из лучших корпоративных университетов мира

Сегодня, 13:51

Финалистами премии также стали такие международные компании как Airbus, Fiat-Chrysler, McDonald’s, SAP, UBS

Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК.

Глобальная ассоциация корпоративных университетов (GlobalCCU) включила Academy DTEK в число финалистов международного специализированного конкурса Global Council Corporate Universities Awards 2019.

"Награда GlobalCCU присуждается лучшим корпоративным университетам мира, которые создают стратегическую ценность для людей, бизнеса и общества", – отмечают организаторы конкурса. 

Кроме Academy DTEK, финалистами премии в 2019 году стали такие международные компании как Airbus, Fiat-Chrysler, McDonald’s, SAP, UBS. В состав жюри, определивших топ-список, входят главы корпоративных университетов Microsoft, Siemens, ArcelorMittal, Danone и других ведущих компаний мира. 

"Включение Academy DTEK в число номинантов Global Council Corporate Universities Awards 2019, говорит о том, что мы являемся уникальной образовательной бизнес-платформой не только в нашей стране, но и за ее пределами. Наши эксперты разработали более 2 тысяч образовательных программ и стандартов, способствовали обучению и развитию более 219 тыс. специалистов – не только сотрудников ДТЭК, но также представителей других ведущих компаний и общественных организаций. В сотрудничестве с пятью бизнес-школами мирового уровня, Academy DTEK применяет в своей работе самые новые практики и подходы, делая вклад в трансформацию системы образования и развитие человеческого потенциала Украины", – отметил Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Победители конкурса будут определены 7-9 мая в Сан-Паулу, Бразилия. Кроме общей номинации, корпоративные университеты также борются за звание лучшего в номинациях "Бизнес-вклад", "Культура", "Корпоративная ответственность", "Брендинг", "Инновации", "Технология года".

Global CCU (Глобальная ассоциация корпоративных университетов) создана в 2005 г. и объединяет корпоративные университеты ведущих компаний из более 50 стран мира. Academy DTEK – единственный представитель Украины в Global CCU. 

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Тег конкурс, ДТЭК, Академия ДТЭК

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