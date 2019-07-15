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ДТЭК ЭСКО инвестировал в систему освещения на ММК им. Ильича 39 млн грн

15 июля, 16:59

За год экономия электроэнергии может составить 12,3 млн кВт∙ч на сумму 19,2 млн грн

Фото: ДТЭК ЭСКО
Фото: ДТЭК ЭСКО.

ДТЭК ЭСКО завершил второй этап модернизации системы освещения на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича Группы Метинвест. В двух цехах: листопрокатном "1700" и кислородно-конвертерном вместо ламп накаливания и люминесцентных установили 2269 светодиодных светильников, которые сберегут для комбината до 80% электроэнергии на освещении цеха. 

За год экономия электроэнергии может составить 12,3 млн кВт∙ч на сумму 19,2 млн грн., экологический эффект — снижение выбросов СО2 на 11 тыс. тонн в год. В проект ДТЭК ЭСКО инвестировал 39 млн грн. на условиях договора энергосервиса.

LED-светильники для промышленных предприятий изготовлены из прочных материалов, выдерживают высокие температуры, противостоят вибрациям и не мерцают. Светильники такого типа прослужат более 10 лет.

На ММК им. Ильича уже оценили энергоэффективность первого этапа модернизации освещения. С ноября прошлого года листопрокатный цех "3000" освещают и экономят до 60% электроэнергии 2234 светодиодных светильников, которые также установила компания ДТЭК ЭСКО.

ДТЭК ЭСКО и меткомбинат до конца года готовятся приступить к третьему этапу модернизации и заменить электроосвещение еще в нескольких цехах. 

"Вопросы энергосбережения являются приоритетными для ведения успешной деятельности и производства конкурентоспособной продукции. Это часть нашей экономической и экологической стратегии. Модернизация освещения на производственных площадках позволяет предприятию не только экономить средства, но создавать более безопасные и комфортные условия труда для наших сотрудников", — рассказал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.  

"На ММК им. Ильича мы уже реализовали три проекта (два по освещению и один по замене газовых горелок на аглофабрике), инвестировав в целом 73 млн грн. Опыт меткомбината показывает, что повышать энергоэффективность и модернизировать производство можно за счет средств инвестора – энергосервисной компании, которая финансирует проект, выполняет его под ключ и гарантирует экономию энергоресурсов. Совместными усилиями мы делаем свой вклад в энергонезависимость Украины", — отметил директор ДТЭК ЭСКО Сергей Чулков.
 

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Тег Мариуполь, ммк ильича, ДТЭК

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