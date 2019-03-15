ДТЭК ЭСКО модернизировал систему освещения на МК "Азовсталь": экономия 90% электроэнергии

Новые LED-светильники обеспечивают равномерное освещение без эффектов ослепления

ДТЭК ЭСКО модернизировал систему освещения на МК "Азовсталь": экономия 90% электроэнергии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b94/392/5c8b94392dfc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b94/392/5c8b94392dfc6.jpg 2019-03-15T14:02:00+02:00 Новости компаний Новые LED-светильники обеспечивают равномерное освещение без эффектов ослепления

ДТЭК ЭСКО модернизировал систему освещения в транспортно-отделочном отделении конвертерного цеха меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест. Вместо 713 старых светильников рабочие места металлургов теперь освещают 553 LED-светильников, которые светят ярче, а электроэнергии используют на 90% меньше.

Новые LED-светильники обеспечивают равномерное освещение без эффектов ослепления. Все светильники имеют высокий уровень влаго- и пылезащиты. В светильниках используется калёное стекло, которое позволяет избежать въедания пыли и уменьшения светового потока со временем. Такие светильники прослужат 15 лет.

Системы освещения модернизируют и в других отделениях цеха. До конца марта LED- светильники появятся в скрапном и ковшевом отделениях, начнутся работы в отделении непрерывной разливки стали, в отделении скачивания шлака, в отделении сыпучих и ферросплавов, а также в миксерном. К сентябрю новое освещение будет в толстолистовом и крупносортном прокатных цехах меткомбината.

"Жизнь и здоровье наших сотрудников бесценны. Поэтому мы так много внимания уделяем вопросу безопасности труда. Качественный свет – это фактор промышленной безопасности №1. Коллеги из ДТЭК ЭСКО комплексно подошли к задаче повышения комфорта для металлургов, учли всю специфику работы нашего большого и сложного предприятия. Энергетики не просто "заменили лампочки", а полностью перепроектировали систему освещения, установили новые щитовые и автоматику", – отметил генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

"Благодаря использованию в транспортно-отделочном отделении LED-светильников предприятие уменьшит расходы электроэнергии на 90%: до 6 млн кВт∙ч в год. Сокращение электропотребления будет иметь косвенный экологический эффект в виде снижения выбросов на 5,4 тыс. тонн СО2 в год. Новые светильники более надежны, долговечны и требуют меньше расходов на обслуживание", - рассказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

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