ДТЭК инвестировал 140 млн грн в строительство электрофильтра на Приднепровской ТЭС
В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу
Энергетики и подрядчики, работающие на Приднепровской ТЭС завершают строительство нового современного электрофильтра на энергоблоке №10, который уже в конце февраля включится в работу и снизит выбросы пыли до европейских норм – 50 мг/м3. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы.
Общая сумма инвестиций, затраченных компанией ДТЭК, только в строительство этого электрофильтра составляет 140 млн грн.
В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу.
Как уже сообщалось ранее, ДТЭК Приднепровская ТЭС планировала запуск энергоблока с новым электрофильтром уже с начала 2019 года, но сроки сдвинулись на 2 месяца из-за нарушений сроков выполнения работ подрядчиками.
Напомним, недавно сообщалось, что на ДТЭК Приднепровская ТЭС произошли изменения в руководстве.
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