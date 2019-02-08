ДТЭК инвестировал 140 млн грн в строительство электрофильтра на Приднепровской ТЭС

В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу

Фото: vesti.dp.ua.

ДТЭК инвестировал 140 млн грн в строительство электрофильтра на Приднепровской ТЭС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d30/b30/5c5d30b30a418.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d30/b30/5c5d30b30a418.jpg 2019-02-08T09:37:00+02:00 Новости компаний В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу

Энергетики и подрядчики, работающие на Приднепровской ТЭС завершают строительство нового современного электрофильтра на энергоблоке №10, который уже в конце февраля включится в работу и снизит выбросы пыли до европейских норм – 50 мг/м3. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы.

Общая сумма инвестиций, затраченных компанией ДТЭК, только в строительство этого электрофильтра составляет 140 млн грн.

В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу.

Как уже сообщалось ранее, ДТЭК Приднепровская ТЭС планировала запуск энергоблока с новым электрофильтром уже с начала 2019 года, но сроки сдвинулись на 2 месяца из-за нарушений сроков выполнения работ подрядчиками.

Напомним, недавно сообщалось, что на ДТЭК Приднепровская ТЭС произошли изменения в руководстве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ДТЭК инвестировал 140 млн грн в строительство электрофильтра на Приднепровской ТЭС". Другие Новости компаний смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...