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ДТЭК инвестировал 140 млн грн в строительство электрофильтра на Приднепровской ТЭС

Сегодня, 09:37

В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу

Фото: vesti.dp.ua
Фото: vesti.dp.ua.
ДТЭК инвестировал 140 млн грн в строительство электрофильтра на Приднепровской ТЭС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d30/b30/5c5d30b30a418.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d30/b30/5c5d30b30a418.jpg Новости компаний В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу

Энергетики и подрядчики, работающие на Приднепровской ТЭС завершают строительство нового современного электрофильтра на энергоблоке №10, который уже в конце февраля включится в работу и снизит выбросы пыли до европейских норм – 50 мг/м3. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы.

Общая сумма инвестиций, затраченных компанией ДТЭК, только в строительство этого электрофильтра составляет 140 млн грн. 

В данный момент энергоблок №10 не работает и не осуществляет выбросов в атмосферу.

Как уже сообщалось ранее, ДТЭК Приднепровская ТЭС планировала запуск энергоблока с новым электрофильтром уже с начала 2019 года, но сроки сдвинулись на 2 месяца из-за нарушений сроков выполнения работ подрядчиками.

Напомним, недавно сообщалось, что на ДТЭК Приднепровская ТЭС произошли изменения в руководстве.

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Тег экология, ДТЭК, Приднепровская ТЭС

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