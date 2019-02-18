ДТЭК Нефтегаз профинансировал открытие компьютерной лаборатории в Полтавском колледже нефти и газа ПолтНТУ

Инициатива была приурочена к празднованию 200-летия Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка

Фото: Pixabay

ДТЭК Нефтегаз профинансировал открытие компьютерной лаборатории в Полтавском колледже нефти и газа ПолтНТУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a7b/af8/5c6a7baf8c3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a7b/af8/5c6a7baf8c3ee.jpg 2019-02-18T11:32:00+02:00 Новости компаний Инициатива была приурочена к празднованию 200-летия Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка

В Полтавском колледже нефти и газа при поддержке ДТЭК Нефтегаз открыта новая лаборатория специализированных информационных технологий. Компания профинансировала проект на сумму 1,2 млн грн: провела капитальный ремонт крыши и помещения, купила 17 новых компьютеров, мультимедийный комплекс и другую технику, обустроила класс современной мебелью.

Эта инициатива была приурочена к празднованию 200-летия Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка, структурным подразделением которого является колледж. В колледже учится почти 1000 студентов по шести специализациям, среди которых – бурение скважин, эксплуатация скважин, обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов. Компьютерный класс позволит студентам осваивать специализированные компьютерные программы, знание которых понадобится при трудоустройстве.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров подчеркнул: "Наша компания уже более пяти лет поддерживает стратегическое партнерство с Полтавским национальным техническим университетом и колледжем нефти и газа. Мы заинтересованы привлекать лучшие кадры в отрасли, поэтому принимаем участие в подготовке специалистов со школьной скамьи – организуем практику для студентов и посещение производственных объектов, проводим научно-технические конференции, помогаем развивать материально-техническую базу. От успешного сотрудничества между частным бизнесом и учебными заведениями будет зависеть динамика развития всей нефтегазовой отрасли".

Директор колледжа нефти и газа Любовь Шумская отметила: "ДТЭК Нефтегаз понимает, что для того чтобы принимать на роботу высококвалифицированных выпускников, необходимо помогать университету и колледжу в практической подготовке студентов. Так, современная лаборатория специализированных информационных технологий позволит студентам изучать инженерную графику и компьютерное проектирование на абсолютно новом уровне. Открытие этой лаборатории – яркий пример сотрудничества между образованием и бизнесом".

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