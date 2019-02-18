Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости компаний

ДТЭК Нефтегаз профинансировал открытие компьютерной лаборатории в Полтавском колледже нефти и газа ПолтНТУ

Сегодня, 11:32

Инициатива была приурочена к празднованию 200-летия Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка

Фото: Pixabay
ДТЭК Нефтегаз профинансировал открытие компьютерной лаборатории в Полтавском колледже нефти и газа ПолтНТУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a7b/af8/5c6a7baf8c3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a7b/af8/5c6a7baf8c3ee.jpg Новости компаний Инициатива была приурочена к празднованию 200-летия Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка

В Полтавском колледже нефти и газа при поддержке ДТЭК Нефтегаз открыта новая лаборатория специализированных информационных технологий. Компания профинансировала проект на сумму 1,2 млн грн: провела капитальный ремонт крыши и помещения, купила 17 новых компьютеров, мультимедийный комплекс и другую технику, обустроила класс современной мебелью.

Эта инициатива была приурочена к празднованию 200-летия Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка, структурным подразделением которого является колледж. В колледже учится почти 1000 студентов по шести специализациям, среди которых – бурение скважин, эксплуатация скважин, обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов. Компьютерный класс позволит студентам осваивать специализированные компьютерные программы, знание которых понадобится при трудоустройстве.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров подчеркнул: "Наша компания уже более пяти лет поддерживает стратегическое партнерство с Полтавским национальным техническим университетом и колледжем нефти и газа. Мы заинтересованы привлекать лучшие кадры в отрасли, поэтому принимаем участие в подготовке специалистов со школьной скамьи – организуем практику для студентов и посещение производственных объектов, проводим научно-технические конференции, помогаем развивать материально-техническую базу. От успешного сотрудничества между частным бизнесом и учебными заведениями будет зависеть динамика развития всей нефтегазовой отрасли".

Директор колледжа нефти и газа Любовь Шумская отметила: "ДТЭК Нефтегаз понимает, что для того чтобы принимать на роботу высококвалифицированных выпускников, необходимо помогать университету и колледжу в практической подготовке студентов. Так, современная лаборатория специализированных информационных технологий позволит студентам изучать инженерную графику и компьютерное проектирование на абсолютно новом уровне. Открытие этой лаборатории – яркий пример сотрудничества между образованием и бизнесом".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Полтава, ДТЭК, ДТЭК Нефтегаз

Вы сейчас просматриваете новость " ДТЭК Нефтегаз профинансировал открытие компьютерной лаборатории в Полтавском колледже нефти и газа ПолтНТУ". Другие Новости компаний смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Газпром фактически скупает европейские компании – Климкин

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)