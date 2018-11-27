ДТЭК Нефтегаз провел важную для энергетики Украины международную конференцию

22 ноября 2018 года ДТЭК Нефтегаз провел первую в Украине международную конференцию, посвященную применению современных технологий для повышения эффективности нефтегазового бизнеса. Конференцию посетили свыше 170 человек – представители международных и украинских сервисных компаний, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, консалтинговых компаний, Академии наук Украины. Более 30 участников – эксперты из Германии, Великобритании, Франции, Китая, Азербайджана, Румынии, Польши и Беларуси. Мероприятие прошло в Полтавском национальном техническом университете им. Юрия Кондратюка при партнерстве Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа и международного Общества инженеров-нефтяников (SPE).

Участники рассмотрели инновационные технологии для всей цепочки газодобычи – начиная от геологии и бурения до разработки месторождений, добычи, капитального ремонта скважин, цифровизации производственных и бизнес-процессов. Всего в рамках конференции состоялось 40 презентаций в шести секциях. Среди компаний, которые рассказали о своих инновационных решениях – Schlumberger, Halliburton, Weatherford, RPS Energy, Target Energy Solutions, Hilong Group и другие.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил: "Для обеспечения энергонезависимости Украины необходимо применять самые современные технологии в газодобыче. Именно поэтому ДТЭК Нефтегаз организовал профильную международную конференцию, в которой приняли участие ведущие сервисные компании, признанные эксперты в мировом нефтегазовом сообществе. В текущем году только за счет инноваций и современных технологий наша компания смогла дополнительно добыть около 100 млн куб. м газа. Если масштабировать полученный эффект на всю отрасль, то уже через пять лет Украина может выйти на самообеспечение газом и прочно занять позицию страны-экспортера".

Региональный директор авторитетной международной организации, Общества инженеров-нефтяников (SPE), Жан-Марк Дюма принял участие в конференции и подчеркнул: "В Украине есть все составляющие для того, чтобы увеличить добычу газа: сильные добывающие компании с серьезным опытом, научно-образовательная база и хорошие специалисты. Поэтому я уверен, что у украинской газодобывающей отрасли есть большое будущее".