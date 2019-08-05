В состав совета входят признанные международные специалисты в области геологии, бурения и капитального ремонта скважин, добычи углеводородов

Игорь Щуров. Фото: Рейтинг

ДТЭК Нефтегаз создал Экспертный совет из ведущих международных специалистов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%D0%92.%20%281%29.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%D0%92.%20%281%29.jpg 2019-08-05T15:58:00+03:00 Новости компаний В состав совета входят признанные международные специалисты в области геологии, бурения и капитального ремонта скважин, добычи углеводородов

В рамках системы технологического развития ДТЭК Нефтегаз создал Экспертный совет, который будет содействовать в повышении эффективности технологических и бизнес-процессов компании.

Об этом говорится в сообщении компании.

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В состав Экспертного совета входят признанные международные специалисты в области геологии, бурения и капитального ремонта скважин, добычи углеводородов и инфраструктурных проектов, промышленной безопасности и экологии, инновационных технологий и диджитализации. Также в работе совета примут участие внутренние эксперты – сотрудники ДТЭК Нефтегаз, которые имеют значительный опыт в нефтегазовом секторе и хорошо знакомы со спецификой месторождений компании.

Экспертный совет был создан для консультационной поддержки при принятии технологических и управленческих решений в процессе формирования и реализации стратегии развития нефтегазового бизнеса ДТЭК. Среди ключевых задач совета: анализ сложных технологических, технических и геологических вопросов деятельности компании; консультации по внедрению лучших мировых практик организации работы нефтегазового бизнеса; предоставление предложений по использованию передовых технологий и анализ возможности их применения на объектах компании.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров подчеркнул: "Чтобы увеличить объемы добычи газа и приблизить Украину к энергетической независимости – необходимо системно внедрять новые технологии и инновации не только в отдельных компаниях, но и в отрасли в целом. Для достижения этой цели мы разработали систему технологического развития компании и создали Экспертный совет из числа ведущих международных специалистов, которые будут помогать нашей команде анализировать сложные технологические, геологические вопросы и внедрять лучшие мировые практики в Украине. Мы уверены, что общая работа наших коллег и иностранных экспертов принесет дополнительную ценность и практическую пользу нашей компании и всей газодобывающей отрасли страны".

Напомним, что ДТЭК Нефтегаз стал первой газодобывающей компанией Украины, которая создала собственный Технологический центр.

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