ДТЭК Нефтегаз уплатил 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами в бюджет страны

ЧАО "Нефтегаздобыча" является крупнейшим плательщиком ренты среди частных добывающих компаний

Фото: Александр Яремчук

ДТЭК Нефтегаз уплатил 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами в бюджет страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5cf/11d/5c45cf11de37d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5cf/11d/5c45cf11de37d.jpg 2019-03-28T11:51:00+02:00 Новости компаний ЧАО «Нефтегаздобыча» является крупнейшим плательщиком ренты среди частных добывающих компаний

Общая сумма уплаченной ДТЭК Нефтегаз рентной платы за пользование недрами за 2018 год составила 1,9 млрд грн, что на 29% больше показателей 2017 года.

Так, ЧАО "Нефтегаздобыча" (добывающий актив ДТЭК Нефтегаз) является крупнейшим плательщиком ренты среди частных добывающих компаний.

Сумма рентных отчислений ДТЭК Нефтегаз в местные бюджеты Полтавской области, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила 98,5 млн грн. Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных громад компания перечислила:

39,4 млн грн – в Полтавский областной бюджет

8,4 млн грн – в бюджет Мачухивской ОТГ

5,5 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета

11,4 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета

11,0 млн грн – в Миргородский районный бюджет

22,8 млн грн – в Шишацкий районный бюджет

Местные громады направили эти средства на проекты по энергоэффективности, повышению качества медицинских услуг и на обустройство социальной инфраструктуры.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз – Игорь Щуров.

В портфель активов ДТЭК Нефтегаз входят 2 газодобывающих предприятия – ЧАО "Нефтегаздобыча" и ООО "Нефтегазразработка", которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. Объем добычи природного газа по итогам 2018 г. составил 1,65 млрд куб. м, газового конденсата – 52 тыс. т.

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