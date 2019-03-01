ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн

За 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза

Фото: Анатолий Бойко

ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92d/125/5c792d125278f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92d/125/5c792d125278f.jpg 2019-03-01T15:06:00+02:00 Новости компаний За 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза

Такой тезис во время своего выступления на Украинском энергетическом форуме озвучил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Как отметил эксперт, именно благодаря системным инвестициям и современным технологиям за 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м до более 1,6 млрд куб. м газа.

"В течение этих лет наша компания системно инвестировала в разведку и бурение, строительство наземной инфраструктуры, привлечение современного оборудования. Общий объем инвестиций за 6 лет – порядка 10 млрд грн", – отметил он.

Как сообщалось, "Нефтегаздобыча" (добывающий актив ДТЭК Нефтегаз) по итогам 2018 года уплатила в бюджеты всех уровней 6,1 млрд грн налогов.

Отметим, ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз планирует добывать газ с глубины 7 км.

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