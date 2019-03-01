ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн
За 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза
Такой тезис во время своего выступления на Украинском энергетическом форуме озвучил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.
Как отметил эксперт, именно благодаря системным инвестициям и современным технологиям за 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м до более 1,6 млрд куб. м газа.
"В течение этих лет наша компания системно инвестировала в разведку и бурение, строительство наземной инфраструктуры, привлечение современного оборудования. Общий объем инвестиций за 6 лет – порядка 10 млрд грн", – отметил он.
Как сообщалось, "Нефтегаздобыча" (добывающий актив ДТЭК Нефтегаз) по итогам 2018 года уплатила в бюджеты всех уровней 6,1 млрд грн налогов.
Отметим, ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз планирует добывать газ с глубины 7 км.
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