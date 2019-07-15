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ДТЭК победил в рейтинге работодателей Украины

15 июля, 15:22

Победителей определяли путем опроса участников рынка, по оценкам экспертного жюри, а также с учетом онлайн-голосования

Фото: dtek.com
Фото: dtek.com.

ДТЭК победил в номинации "HR-лидерство" рейтинга Топ-100 "Кадры. Бренды. Работодатели", организованного Ekonomika +. Компания также вошла в число лучших в номинациях "эффективные образовательные программы" и "Бренды работодателей Украины". А директора по устойчивому развитию ДТЭК Александра Кучеренко признана одной из HR-персон страны.

Победителей определяли путем опроса участников рынка, по оценкам экспертного жюри, а также с учетом онлайн-голосования. Награждение победителей состоялось в рамках седьмого HR Wisdom Summit, который собрал около 500 специалистов в сфере управления персоналом. Полный перечень лидеров проекта будет опубликован в июльском номере журнала "ТОП-100".

ДТЭК – один из крупнейших работодателей страны: в компании работают около 80 000 человек. Компания обеспечивает каждого сотрудника конкурентной заработной платой, которую за 14 лет ни разу не задерживали, а также социальным пакетом. Только в прошлом году ДТЭК инвестировал в охрану труда и безопасность на производстве 500 млн грн, в улучшение условий труда – 153 300 000 грн.

Компания обучает работников и поощряет их развитие. Корпоративный университет ДТЭК – Academy DTEK – в 2019 году признан одним из лучших на престижном международном конкурсе Global CCU Awards.

"Люди – главная ценность и потенциал ДТЭК. Мы гордимся нашими сотрудниками, и стараемся создавать условия для профессиональной и личной реализации каждого специалиста. Сегодня в нашей компании находят себя и опытные профессионалы, и молодые специалисты нового поколения. Такая синергия делает нашу компанию эффективной и конкурентоспособной, позволяет нам реализовывать уникальные проекты, которые приближают компанию к энергонезависимости и делают страну сильнее", - отметил Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

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Тег рейтинг, ДТЭК

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