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ДТЭК в прошлом году вложил около пяти млрд гривен в переоборудование шахт

Сегодня, 21:56

Благодаря новой современной технике на предприятиях появляются новые рабочие места

ДТЭК в прошлом году вложил около пяти млрд гривен в переоборудование шахт Новости компаний Благодаря новой современной технике на предприятиях появляются новые рабочие места

Один из крупнейших украинских инвесторов компания ДТЭК в прошлом году вложила около 5 млрд гривен в переоборудования шахт. Теперь шахтеры добывают больше угля и работают в лучших условиях. "

Шахта Степная находится недалеко от городка Первомайск. Здесь так же, как и на десяти подобных шахтах в Днепропетровской области, добывают уголь газовой марки. Его ждут и теплоэлектростанции, и металлургические комбинаты. Он – замена антрацита, залежи которого остались на оккупированных территориях. Впрочем, эта шахта особая: здесь используют подвесную железную дорогу.

Локомотив возит грузы под землей в отдаленные уголки. Ранее туда горняки доставляли все самостоятельно. Теперь людям тратить силы на перемещение грузов не надо, и угольные выработки обустраивают быстрее. Времени на добычу угля стало больше. Монорельс работает на шахте с 2011 года. За 8 лет на его обустройство предприятие потратило 44 миллиона гривен. На эти деньги, в частности, купили новые дизели – тягачи.

Сейчас на шахте 5 подобных локомотивов, ездят по потолку на монорельс. Монорельс в отличие от привычных, наземных вагонеток может доставлять грузы на спуск или подъем под углом до 30 градусов. К тому же традиционные рельсы, прикрепленные к земле, часто деформируются из-за оползней в подземных туннелях.

"Применение монорельсового транспорта позволило повысить производительность, позволило более эффективно использовать технику. Применение высоко производительных технологий позволило нашему ШУ первыми в этом году, 27 марта выдать миллион на поверхность", - говорит Сергей Авдеюк, заведующий горными работами ДТЭК ШУ Первомайское.

Это топливо, необходимое украинским теплоэлектростанциям. Подземная железная дорога - вещь мобильная. Сейчас шахтеры планируют разобрать ее и проложить к новым залежам угля. Инвестиции в такую подвесную дорогу – это деньги на развитие не только у отдельного предприятия, но и экономики страны в целом. Благодаря новой современной технике на предприятиях появляются новые рабочие места, а условия труда для украинцев становятся лучше и безопаснее.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз начал реализацию программы глубокого бурения на Мачухском месторождении.

Также мы писали, что инвестиционный потенциал украинской энергетики составляет более 80 млрд евро.

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Тег уголь, шахта, ДТЭК

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