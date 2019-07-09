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ДТЭК ВИЭ начал строительство новой ветряной электростанции

9 июля, 11:55

Орловская ВЭС будет производить около 380 млн "зеленых" кВтч ежегодно

Фото: Pixabay

Компания ДТЭК ВИЭ начала строительство Орловской ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Как сообщают в ДТЭК, установлены уже две ветротурбины. Начался последний этап работ, в ближайшее время будут установлены еще 24 турбины.

"Уже осенью их лопасти начнут вращать ротор генератора – то есть генерировать зеленую электроэнергию и повышать энергонезависимость Украины", – говорится в сообщении.

Орловская ВЭС будет производить около 380 млн "зеленых" кВтч ежегодно. Этой электроэнергии хватит почти для 200 000 квартир или частных домов. Кроме того, работа ВЭС поможет сэкономить выбросы СО₂ почти на 400 тыс. тонн в год.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о постройке ветроэлектростанций.


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Тег Запорожская область, зеленая энергетика, ДТЭК ВИЭ, вэс

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