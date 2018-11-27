ДТЭК ВИЭ начала строить вторую очередь Приморской ВЭС в Запорожской области

Специалисты уже готовят сваи под фундамент первой ветротурбины, говорят в компании

Компания ДТЭК ВИЭ начала строить вторую очередь Приморской ветроэлектростанции мощностью 100 МВт. Ее ветропарк будет состоять из 26 ветротурбин расположенных на Азовском побережье в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

"Специалисты уже готовят сваи под фундамент первой ветротурбины. А подрядчики установили два смесительных комплекса, которые будут бесперебойно снабжать строителей необходимым количеством бетона", – сообщили в ДТЭК ВИЭ.

В компании уточнили, что строительство ВЭС завершится в конце 2019 года.

Как сообщалось, в октябре текущего года ДТЭК ВИЭ и General Electric Renewable Energy заключили соглашение на строительство II очереди Приморской ВЭС. Инвестиции в проект составят порядка 150 млн евро.

После завершения строительства обе очереди Приморской ВЭС совокупной мощностью 200 МВт будут генерировать около 675 млн КВт-ч "зеленой" электроэнергии ежегодно.