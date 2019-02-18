ДТЭК ВИЭ построит вторую солнечную электростанцию в Днепропетровской области

Строить станцию будут украинские подрядчики. Для работ они задействуют и местных жителей

Фото: Pixabay

ДТЭК ВИЭ построит вторую солнечную электростанцию в Днепропетровской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9b/1f1/5c6a9b1f10978.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9b/1f1/5c6a9b1f10978.jpg 2019-02-18T15:15:00+02:00 Новости компаний Строить станцию будут украинские подрядчики. Для работ они задействуют и местных жителей

Компания ДТЭК ВИЭ в феврале начнет подготовку к строительству Покровской солнечной электростанции в Никопольском районе (Днепропетровская обл.), что привлечет дополнительные инвестиции в регион и укрепит энергонезависимость Украины, сообщает пресс-служба компании.

Подготовительные работы по проекту начнутся в феврале. Известный немецкий концерн Siemens выбран генеральным подрядчиком для строительства подстанции сбора мощности 35/150 кВ с поставкой всего ключевого оборудования, такого как трансформаторы, распределительные устройства открытого и закрытого типа, системы контроля.

Покровская СЭС будет состоять из 874 тыс. панелей, которые разместятся в Никопольском районе Днепропетровской области – на землях бывшего карьера по добыче марганца. Эти земли относятся к категории рекультивированных грунтов, которые не являются ценными для сельхозпроизводства.

Строить станцию будут украинские подрядчики. Для работ они задействуют и местных жителей. В целом на время строительства СЭС будет создано около 1000 новых рабочих мест, что улучшит социальную обстановку в области и даст дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты.

"Мы начинаем еще один важный проект в возобновляемой энергетике Украины. Строительство таких крупных инфраструктурных проектов как Покровская СЭС является значительным вкладом в реализацию целей Энергетической Стратегии Украины. Только благодаря работе этой СЭС мы планируем производить порядка 375 млн КВтч "зеленой" электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 400 тыс. тонн. Инвестиции в проект составят порядка 200 млн евро", – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

Большая часть инвестиций в производство электроэнергии в мире приходится на сектор возобновляемой энергетики. Использование возобновляемых ресурсов (силы ветра, воды и солнечного излучения) позволяет улучшить баланс окружающей среды и сократить использование традиционных видов топлива. В реалиях Украины развитие ВИЭ – стратегическая задача, поскольку государство зависимо от импорта энергоресурсов. Согласно Энергетической Стратегии Украины, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе должна увеличиться до 11% к 2020 году и 25% к 2035 году для укрепления энергетической безопасности и независимости страны.

Напомним, в 2018 году в стране произошел бум строительства новых объектов: 730 млн евро инвестировано в строительство 813 МВт новых станций ВИЭ.

Как считает глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сейчас важно сохранить положительную динамику развития "чистой" энергетики, введя новую для страны, но уже популярную в ведущих странах мира систему поддержки – аукционы. Их запуск предполагает законопроект № 8449-д, который готовится ко второму чтению в парламенте.

Основная цель этого законопроекта состоит в том, чтобы благодаря механизму аукционов обеспечить удешевление стоимости "зеленой" электроэнергии, прозрачное и конкурентное развитие ВИЭ, а также стабильность на рынке финансирования "зеленых" проектов. Компания ДТЭК также поддерживает идею скорейшего запуска "зеленых" аукционов в Украине.

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