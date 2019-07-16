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ДТЭК внедряет в производство стартап-разработку QRSmarty

16 июля, 11:24

QRSmarty позволяет наносить маркировку практически на любые ТМЦ/запчасти, идентифицировать их

Павел Симоненко, Эммануеле Вольпе, Кирилл Пряников
Павел Симоненко, Эммануеле Вольпе, Кирилл Пряников.

Инновационное решение QRSmarty объединяет в одну систему лазерный маркиратор, мобильный девайс и программное обеспечение. С помощью этого решения можно определять не только сколько на предприятии запчастей и где они, а также точно отслеживать длительность их использования. Это поможет энергетикам ускорить и упростить процедуру инвентаризации, вести электронный учет наработки запасных частей, считают разработчики. 

15 июля ДТЭК подписал договор с разработчиком программного обеспечения QRSmarty о сотрудничестве и внедрении этого решения.

Теперь все под учетом в единой системе. На оборудование и запасные части лазерным маркиратором нанесут QR-коды. Они не будут стираться от времени и в процессе работы. Если этот код отсканировать – программа выдаст всю информацию – когда оборудование поступило на предприятие, кто поставщик, где и на каких участках оно работало и где находится сейчас. 

"Этот инновационный проект запускает комплексную программу цифровизации процессов приемки и обработки товаров на складе. Общая база данных поможет оперативно понимать, какие запчасти ломаются чаще. И так решать, что нужно докупить и с какими поставщиками лучше не работать", – сказал директор по закупкам ДТЭК Энерго Павел Симоненко.

"QRSmarty позволяет наносить маркировку практически на любые ТМЦ/запчасти, идентифицировать их, отслеживать жизненный цикл каждого ТМЦ, а также определять стойкость и время работы каждого ТМЦ на оборудовании. Победив в акселерации Energy accelerator, у нас появился невероятный шанс начать работать с ДТЭК, получить экспертизу и опыт работы с большой системной компанией", – подчеркнул Кирилл Пряников, СЕО QRSmarty.

Уже в июле разработку начнут использовать при приеме и эксплуатации деталей и запчастей на предприятиях ДТЭК Энерго. 

"Innovation ДТЭК продолжает развивать украинскую инновационную экосистему. Полгода назад стартап QRSmarty стал победителем одного из организованных нами акселераторов, и вот – мы уже подошли к применению их разработки в промышленных условиях. Мы рады внедрить эту технологию в энергетике и уверены, что она имеет большой потенциал как в нашей компании, так и на уровне отрасли", – отметил Эмануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК.

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