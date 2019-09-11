ДТЭК завершил проект с Radar Tech и сфокусируется на работе с европейским рынком стартапов

Фото: ДТЭК Киевские электросети

Innovation DTEK (дирекция по инновациям холдинга ДТЭК) не исключает возможности возобновления сотрудничества с Radar Tech, но в 2019-2020 годах будет сконцентрирована на работе с европейским рынком стартапов, сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Radar Tech был для нас очень важным партнером в прошлом году, когда мы только начинали нашу работу со стартапами. Нам нужен был партнер, который работал бы со скаутингом в Украине, поскольку ДТЭК – это украинская компания, и для нас было разумно начинать именно с Украины. И то, что мы сделали с ними в прошлом году, было более чем успешно... Но мы с ними все еще в очень близких отношениях и не исключаем возможности начать новую акселерационную программу в ближайшие несколько лет", - заявил он.

По словам Вольпе, работая с Radar Tech им удалось собрать 186 перспективных стартапов в энергетической сфере и в ходе работы отобрать 10 из них.

"С тремя из этой десятки мы подписали контракты и уже внедряем их решения в своих компаниях. В том числе это стартап EverScan, который уже работает у нас", – заявил директор по инновациям ДТЭК.

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По его словам, в 2019 году было принято решение не продолжать работу с Radar Tech, но выйти на европейский рынок.

"Так началось наше сотрудничество с KIC InnoEnergy. Это первый в Европе масштабный clean-tech партнёр, который делает для нас скаутинг европейских стартапов", – отметил он.

Вольпе рассказал, что в рамках партнерского сотрудничества ДТЭК уже удалось привлечь к работе около 400 европейских стартапов, большая часть которых была привлечена в сотрудничестве с InnoEnergy.

Кроме KIC InnoEnergy Innovation DTEK также ведет переговоры с еще одной крупной европейской краудсорсинговой компанией.

Как сообщалось, энергохолдинг ДТЭК заявил о начале трансформации своего корпоративного университета в "инновационную образовательную бизнес-платформу" Academy DTEK и 21 февраля презентовал учебную площадку на территории UNIT.City, где она заняла два этажа нового шестиэтажного кампуса, общая арендная площадь которого составляет 12 тыс. кв. м.

В ДТЭК агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что за все время существования Academy DTEK инвестиции холдинга в нее составили 338,7 млн грн, что позволило обучить 219 тыс. человек, разработать 2019 авторских учебных программ и 45 утвержденных МОН образовательных стандартов.

В команде Academy DTEK больше 30 человек, общее количество института внутренних тренеров превышает 260 человек.

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