Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости компаний

Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацию "зеленой" электроэнергии

Сегодня, 17:35

После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч в год

Фото: Pixabay
Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацию "зеленой" электроэнергии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/221/c21/5ca221c218326.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/221/c21/5ca221c218326.jpg Новости компаний После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч в год

С начала апреля на I очереди Приморской ветроэлектростанции вырабатывают электроэнергию 18 из 26 ветротурбин. Сейчас совокупная мощность работающих ветряков составляет 68,94 МВт. Планируется, что в течение 2-х месяцев все 100 МВт Приморского ветропарка начнут отпускать "зеленую электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины.

Всего на ВЭС смонтировано 25 из 26 ветротурбин. Первые 7 ветряков были введены в эксплуатацию в январе. С апреля ветропарк пополнился еще 11-ю ветротурбинами, которые получили все необходимые документы для отпуска электроэнергии в ОЭС Украины.

Проект будет завершен после ввода в эксплуатацию всех 26 ветряков и получения необходимых документов. Работы планируется завершить до 1 июня 2019 года.

После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии в год. Строительство таких объектов как Приморская ветроэлектростанций позволяет укрепить энергонезависимость Украины и способствует снижению экологической нагрузки на промышленные регионы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТЭК, зеленая энергетика, вэс

Вы сейчас просматриваете новость " Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацию "зеленой" электроэнергии". Другие Новости компаний смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Украинцы отказываются от выплаты субсидий живыми деньгами

Черышев – новый лидер сборной, но наше место – второе?

Она обогнала Медведеву и разделась на льду. Та самая Туктамышева

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день