Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацию "зеленой" электроэнергии
После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч в год
С начала апреля на I очереди Приморской ветроэлектростанции вырабатывают электроэнергию 18 из 26 ветротурбин. Сейчас совокупная мощность работающих ветряков составляет 68,94 МВт. Планируется, что в течение 2-х месяцев все 100 МВт Приморского ветропарка начнут отпускать "зеленую электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины.
Всего на ВЭС смонтировано 25 из 26 ветротурбин. Первые 7 ветряков были введены в эксплуатацию в январе. С апреля ветропарк пополнился еще 11-ю ветротурбинами, которые получили все необходимые документы для отпуска электроэнергии в ОЭС Украины.
Проект будет завершен после ввода в эксплуатацию всех 26 ветряков и получения необходимых документов. Работы планируется завершить до 1 июня 2019 года.
После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии в год. Строительство таких объектов как Приморская ветроэлектростанций позволяет укрепить энергонезависимость Украины и способствует снижению экологической нагрузки на промышленные регионы.
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