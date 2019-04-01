Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацию "зеленой" электроэнергии

После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч в год

Фото: Pixabay

Еще 11 ветротурбин Приморской ВЭС начали генерацию "зеленой" электроэнергии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/221/c21/5ca221c218326.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/221/c21/5ca221c218326.jpg 2019-04-01T17:35:00+03:00 Новости компаний После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч в год

С начала апреля на I очереди Приморской ветроэлектростанции вырабатывают электроэнергию 18 из 26 ветротурбин. Сейчас совокупная мощность работающих ветряков составляет 68,94 МВт. Планируется, что в течение 2-х месяцев все 100 МВт Приморского ветропарка начнут отпускать "зеленую электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины.

Всего на ВЭС смонтировано 25 из 26 ветротурбин. Первые 7 ветряков были введены в эксплуатацию в январе. С апреля ветропарк пополнился еще 11-ю ветротурбинами, которые получили все необходимые документы для отпуска электроэнергии в ОЭС Украины.

Проект будет завершен после ввода в эксплуатацию всех 26 ветряков и получения необходимых документов. Работы планируется завершить до 1 июня 2019 года.

После выхода на проектную мощность первая очередь Приморской ВЭС будет генерировать порядка 350 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии в год. Строительство таких объектов как Приморская ветроэлектростанций позволяет укрепить энергонезависимость Украины и способствует снижению экологической нагрузки на промышленные регионы.

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