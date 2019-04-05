Госкомпании и бюджетные учреждения в Академии ДТЭК учатся повышать энергоэффективность

Сертифицированные энергоаудиторы на мастер-классе рассказали, как выполняется сертификация энергоэффективности зданий

Фото: ДТЭК.

Госкомпании и бюджетные учреждения в Академии ДТЭК учатся повышать энергоэффективность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72e/91c/5ca72e91c4152.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72e/91c/5ca72e91c4152.jpg 2019-04-05T13:32:00+03:00 Новости компаний Сертифицированные энергоаудиторы на мастер-классе рассказали, как выполняется сертификация энергоэффективности зданий

Делать здания бюджетной сферы комфортными и энергоэффективными в Академии ДТЭК научились 40 представителей государственных предприятий и учреждений, в том числе "Укрпочты", Национального банка Украины, Министерства финансов и Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского.

Сертифицированные энергоаудиторы ДТЭК ЭСКО на мастер-классе рассказали, как выполняется сертификация энергоэффективности зданий, для чего она необходима и для кого обязательна, как повысить класс энергоэффективности объекта и модернизировать его за счет инвестиций энергосервисной компании.

23 июня 2018 года в действие вступил Закон Украины "Об энергетической эффективности зданий". Он опирается на директивы Евросоюза и возлагает на владельцев зданий бюджетной сферы обязанности по сертификации энергоэффективности и проведению для этого комплексного энергоаудита. Наличие сертификата с указанием класса энергоэффективности с 1 июля 2019 года станет обязательным для:

зданий в госсобственности с отапливаемой площадью более 250 квадратных метров, которое посещают граждане;

зданий с отапливаемой площадью более 250 квадратных метров, во всех помещениях которого находятся органы

местного самоуправления (если они делают термомодернизацию);

зданий, в которых проводится термомодернизация с использованием государственного финансирования;

новостроек, некоторых реконструируемых и ремонтируемых зданий.

В сертификате энергоэффективности указывается, сколько обследуемый объект потребляет энергоресурсов и каких, сколько может сэкономить, где и почему энергия теряется, а также основные рекомендации по проведению мероприятий для повышения класса энергоэффективности и комфорта в здании. Такие сертификаты являются публичными, они размещаются в открытом реестре на сайте Госэнергоэффективности, а также должны быть обнародованы на сайтах органов власти, а информация с классом энергоэффективности указывается на фасаде здания.

"Энергоаудит – это своего рода диагноз для здания, который указывает, чем оно "болеет" и как его "лечить". Специалисты компании ДТЭК ЭСКО провели более 800 энергоаудитов, из них 50 – в промышленной сфере, – рассказал сертифицированный энергоаудитор и менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк. – Комплексный подход к уменьшению расходов разных типов энергии – в основном, конечно, тепловой – позволяет сократить расходы до 70%".

Для повышения класса энергоэнергоэффективности необходимо привести состояние здания к установленным государством строительным нормативам, сбалансировать системы здания. Получив отчет об энергоаудите и сертификат энергоэффективности, собственник здания может провести модернизацию сам, за собственные или бюджетные средства, может взять кредит в банке, а может обратиться в энергосервисную компанию, которая выполнит все мероприятия "под ключ" и гарантирует экономию энергоресурсов и расходов на них.

"ДТЭК ЭСКО уже выполнил на условиях энергосервиса 15 энергоэффективных проектов по энергомодернизации детских садов и школ в 5 городах, в результате которых местные бюджеты экономят от 20 до 40% расходов на отопление. В промышленности компания реализовала более 20 проектов с эффектом экономии от 30 до 90% энергоресурсов благодаря установке преобразователей частоты, модернизации систем освещения и кондиционирования", – рассказала Оксана Ананченко, руководитель департамента по коммерческой деятельности ДТЭК ЭСКО.

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