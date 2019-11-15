Как выглядят платежки за электроэнергию для киевлян от YASNO

Дистанционно обратиться к электропоставщику можно через новый адрес электронной почты

В ноябре жители столицы впервые получат платежки за электроэнергию от YASNO. Именно под таким именем теперь работает поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги".

Реквизиты для оплаты счетов и тарифы не изменились. Платежки обновились внешне – стали более яркими и информативными.

Платежка за электроэнергию, как и раньше, содержит:

Реклама

реквизиты поставщика, по которым необходимо оплачивать за электроэнергию; форму для внесения актуальных показаний счетчика; информацию про клиента, действующий тариф, объемы потребления в расчетном периоде и последние фактические показания счетчика; расшифровку суммы к оплате: наличие задолженности или переплаты, начисления и оплаты в расчетном периоде; дополнительную информацию.

"Мы продолжаем активно развивать дистанционное обслуживание и онлайн-сервисы, но о тех, кто выбирает для использования бумажные платежки тоже не забываем. Мы обновили наши платежки, теперь они более информативны, содержательные и яркие. Но все же хотим напомнить, что выбирая онлайн-сервисы вы не только экономите свое время, но и заботитесь об окружающей среде", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

В тренде Индекс борща: как изменились цены на базовые продукты в Украине

Дистанционно обратиться к электропоставщику можно через новый адрес электронной почты kyiv.yasno.com.ua. или через страницу в Facebook. Получить консультацию и передать показания счетчика можно через контакт-центр по телефонам: (044/067/066) 277-18-18. Также передать показания можно воспользовавшись обновленным мобильным приложением Kyiv YASNO или с помощью IVR-сервиса (владельцы однотарифных счетчиков) по номерам контакт-центра.

Напомним также, что с 1 октября 2019 в Украине стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. По вопросам получения льгот необходимо обращаться в районные органы социальной защиты населения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама