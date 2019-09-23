Компании SCM удвоили капитальные инвестиции в Украину

Компании SCM инвестировали в Украину 20 миллиардов гривен за первую половину 2019 года. Это составляет в два раза больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Также это 18% всех капитальных инвестиций в Украину за отчетный период.

Об этом сообщила директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко.

По ее словам, из этого можно сделать три больших вывода.

Первый: Кто инвестирует – тот верит. "Капитальные инвестиции – это главный признак веры инвесторов в страну. О чем мы говорим, когда мы удваиваем капитальные инвестиции в страну? Мы говорим о том, что верим в ее экономический рост. Верим, что капитализация страны может вырасти. Верим, что сюда можно и нужно вкладывать деньги. В модернизацию старого и в создание нового. Мы вкладываем, прежде всего, в строительство металлургии и энергетики. Но ведь не только ими живет страна", - говорит Емченко.

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Она отмечает, что количество и интенсивность строек (заводы, порты, электростанции, дороги, мосты, аэропорты, стадионы) – это один из верных индикаторов, какие инвесторы верят в страну. Именно из капитальных инвестиций создаётся будущее страны.

Второй вывод: в стране нужно больше строить. "В целом стране нужно больше инвестиций: именно из размера CAPEX (в переводе с английского – капитальные инвестиции – Ред.) рождаются внутренние рынки, а значит – рабочие места. Будущее не создают волшебным образом, будущее строят. Когда на месте вчерашнего пустыря создаётся парк – это будущее. Когда на месте старого завода создаётся новая фабрика – это будущее. Когда модернизируют завод и внедряют новую технологию – это будущее", - отмечает Емченко.

И, наконец, третий вывод: инвестировать – это модернизировать ценное и строить новое, причём – по лучшим стандартам.

"Строительством я называю и создание нового, и модернизацию. Причём в модернизации не столько латание дыр, сколько движение вперёд. В капитальных инвестициях важно и строить новое, и обновлять существующее. Именно так поступаем мы. Именно так выглядит наш пакет CAPEX. Именно так должен выглядеть и CAPEX всей страны. Я не знаю, есть ли в этом вопросе золотое стечение. Но рост капитальных инвестиций должен быть сбалансированным", - подчеркивает директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям.

Она также перечислила 11 основных инвестиционных проектов бизнес–лидеров группы – Метинвест и ДТЭК – за отчетный период.

Метинвест:

Старт работ по строительству кислородного цеха на ММК имени Ильича (в запуске проекта участвовали Президент Украины Владимир Зеленский и посол Франции в Украине Изабель Дюмон) Начало работы нового комплекса машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4 на ММК имени Ильича Завершение капитальной модернизации доменной печи №3 на МК "Азовсталь" Старт капитальной модернизации доменной печи № 6 на МК "Азовсталь"

ДТЭК:

ДТЭК Приднепровская ТЭС: энергоблок №10 переоснащен для производства электроэнергии из отечественного угля марки "Г". ДТЭК Криворожская ТЭС: начата реализация проекта "Импульс" по переводу энергоблока №1 с антрацита на сжигание угля марки "Г". Завершено строительство Никопольской СЭС. Продолжается строительство Приморского ветропарка – закончена первая очередь, а осенью запланирован ввод в работу второй. Продолжается строительство Орловской ВЭС. Полностью завершено строительство высоковольтных линий электропередачи и внутристанционных дорог. Готовится к запуску Покровская СЭС. В Днепре построена и введена в эксплуатацию подстанция "Надднепрянская", которая стала одним из самых современных энергообъектов Украины.

"Особый акцент мы делаем на экологической модернизации, потому что мы верим в Украину, мы верим в экономический рост, мы верим в то, что и капитализация страны, и наших предприятий будет расти. И, собственно говоря наши инвестиции – это подтверждение нашей веры действием. Потому что любые слова стоят мало, а действия стоят много. Мы привыкли, что мы не просто говорим. Мы делаем, а инвестиции – это подтверждают", – отметила Емченко.

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