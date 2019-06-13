Компания ДТЭК начала бурить новую газовую скважину в Полтавской области
Это одна из трех скважин, которые ДТЭК планирует пробурить на Полтавщине в этом году
Новую газовую скважину начала бурить на Семеренкивском месторождении в Полтавской области компания ДТЭК. Всего в добычу газа она инвестирует в этом году более трех миллиардов гривен.
Это одна из трех скважин, которые ДТЭК планирует пробурить на Полтавщине в этом году. Они добавятся к еще 26 скважинам компании в этом регионе.
"В текущем году ДТЭК Нефтегаз инвестирует более трех миллиардов гривен в добычу газа, в глубокое бурение. Мы понимаем, что каждая новая скважина приближают страну к энергетической независимости. И, несмотря на сложные горно-геологические условия, мы продолжаем реализовывать новые сложные проекты по строительству скважин и убеждены в том, что именно на больших глубинах сосредоточены наиболее перспективные запасы газа", – говорит Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз.
Компания планирует добыть первый газ с новой скважины уже осенью этого года.
Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в рекордно короткий срок – за 3,5 месяца, что позволило построить объект с опережением графика более чем на 2 месяца. Глубина скважины составляет 5420 м
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