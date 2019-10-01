Международное агентство Fitch улучшило рейтинг ДТЭК ВИЭ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги компании ДТЭК ВИЭ, которая занимается производством электроэнергии на солнечных и ветровых станциях в Украине.
Согласно сообщению агентства, рейтинг повышен в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B" с прогнозом "стабильный".
Отмечается, что улучшение рейтинга отражает недавнее повышение рейтинга Украины с уровня "B-" до "B" с позитивным прогнозом. Кроме того, изменение произошло благодаря введению в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года первой очереди Приморской ВЭС, Никопольской СЭС, и ожидаемым в октябре 2019 года вводом в эксплуатацию Орловской ВЭС, Покровской СЭС, и второй очереди Приморской ВЭС.
Как сообщалось, компания ДТЭК ВИЭ в 2019 году занимается активным строительством солнечных и ветровых станций, в планах компании достичь 1 ГВт мощности в зеленой энергетике до конца текущего года.
В компании ДТЭК ВИЭ отмечают, что развитие возобновляемой энергетики поможет повысить энергонезависимость Украины и будет способствовать улучшению экологической обстановки в стране.
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