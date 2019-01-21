На пути к энергонезависимости: ДТЭК Нефтегаз завершил бурение новой глубокой скважины

Бурение скважины выполнила компания "Белоруснефть"

Фото: Александр Яремчук

На пути к энергонезависимости: ДТЭК Нефтегаз завершил бурение новой глубокой скважины //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5cf/11d/5c45cf11de37d.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5cf/11d/5c45cf11de37d.jpg 2019-01-21T16:01:00+02:00 Новости компаний Бурение скважины выполнила компания "Белоруснефть"

ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №61 на Семиренковском лицензионном участке. Скважина наклонно-направленного типа глубиной 5 605 м с отходом от вертикали 380 м, пробурена с целью доразведки окраинной части месторождения. Объект находится в испытании с целью подбора оптимального режима эксплуатации и подготовки к вводу в действующий фонд. Получен высокий промышленный приток углеводородов.

Бурение скважины выполнила компания "Белоруснефть" с использованием буровой установки Drillmec 1500 HP 2014 г. выпуска. Долотная программа, компоновка нижней части бурильной колонны, забойные двигатели и другое вспомогательное оборудование обеспечены компанией NOV. Техническое и технологическое сопровождение бурения наклонно-направленного участка скважины осуществлено компанией Schlumberger, применившей для этого роторно-управляемые системы. Крепление скважины в интервале залегания продуктивных горизонтов произведено без цементирования с использованием системы нефтереагирующих набухающих пакеров, что позволило нивелировать влияние цементирования на продуктивный пласт.

При бурении скважины для качественного первичного вскрытия продуктивной части разреза, представленного уплотненными трещиноватыми песчаниками, использована дружественная к пласту инвертная эмульсия на углеводородной основе компании "Геосинтез Инжиниринг". Бурение проводилось безамбарным методом с полной утилизацией отходов бурения, что соответствует лучшим международным экологическим стандартам отрасли.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров: "Наша компания работает на больших глубинах и в сложных горно-геологических условиях, поэтому каждое решение мы принимаем с расчетом на максимальную результативность. Для этого мы инвестируем в инновационные технологии, применяем современное оборудование и привлекаем к сотрудничеству ведущие международные компании. Именно такой подход позволил на месяц раньше планового срока завершить строительство скважины №61 с выполнением комплекса высокотехнологичных исследований и мероприятий, рассчитанных на эффективную разработку природного потенциала продуктивного пласта".

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