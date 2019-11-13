Новый сервис: украинцев будут обслуживать в энергоофисах

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Три с половиной миллиона украинских семей–потребителей электроэнергии на днях получили возможность тратить меньше времени и усилий на оплату счетов и сэкономить. Новое качество энергетических услуг им теперь обеспечивает бренд YASNO. Что уже изменилось для людей и каким может быть современный коммунальный сервис, выяснили "Сегодня".

Что такое энергоофис

С ноября ДТЭК вывел на рынок новый розничный бренд YASNO – под таким именем будут работать три поставщика электроэнергии: "Киевские энергетические услуги" (в столице уже открылось три энергоофиса на местре отремонтированных центров обслуживания клиентов), "Донецкие энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги" – в Мариуполе и Днепре открылось по одному офису.

Что улучшится в сервисах для потребителей: большинство вопросов с поставщиком можно решить дистанционно, а не тратить время и деньги на дорогу в энергоофис; дозвониться поставщику можно будет менее чем за три минуты (сейчас время ожидания может быть в разы больше); время ожидания обслуживания в энергоофисах будет не более 15 минут (сейчас можно провести в очереди час и более), а большинство вопросов можно будет решить вообще без ожидания.

Зачем нужен ребрендинг

Что важно для клиентов – в ноябре счета за электроэнергию придут от нового имени поставщика, но реквизиты не изменятся, никакие документы в связи с новым именем поставщика переоформлять не надо. Получить консультацию можно, как и ранее, по телефону по привычным номерам.

До конца 2019 г. YASNO обновит еще 15 энергоофисов, из них восемь – в Киеве. А вся сеть из 65 энергоофисов будет обслуживать клиентов в трех регионах к середине 2020 года. Кстати, для тех, кто идет в ногу со временем, можно не тратить время на визит в энергоофис, а оплатить счет за "свет" через новый сайт YASNO или мобильное приложение для смартфона, затратив всего пару минут в месяц.

"Это не просто ремонты и смена вывесок. Обновляя отделения, мы меняем бизнес-процессы и подходы к работе с клиентами, – говорит генеральный директор YASNO Абдулла Кексал. – Наша команда уже улучшила оперативность контакт-центров, развивает цифровые каналы обслуживания – такие как мобильные приложения, Viber- и телефонные чат-боты, онлайн-кабинеты. Наша амбиция – чтобы со временем в розничной и сервисной сфере мы стали эталоном с точки зрения комфорта и удобства взаимодействия".

Абдулла Кексал рассказал, что, кроме продажи электроэнергии, YASNO продолжит развивать три направления:

YASNO Smart – двухзонные счетчики с услугой подключения и умное освещение (ранее известный под именем "Розумний WATT"); YASNO E-mobility – сеть быстрых зарядок для электромобилей (бывший бренд STRUM), новой услугой станет оборудование зарядками для электромобилей как домов, так и офисов корпоративных клиентов; YASNO Efficiency – солнечные панели для крыш, а также системы сбережения электроэнергии, энергоаудит, энергосервис, энергоменеджмент.

Как известно, двухзонные счетчики позволяют платить за "ток" вдвое меньше ночью, чем днем, а это существенная экономия при использовании стиральных машин, нагрева воды в бойлерах, выпечке домашнего хлеба в электрохлебопечках. Купить такой счетчик, а также умные розетки, регулирующие яркость освещения, экономные LED-лампы, заказать установку всего этого под ключ можно прямо в энергоофисе. То же касается и других предлагаемых продуктов, причем возможно модульное подключение (например, постепенная добавка солнечных панелей к уже установленным и работающим), кредит на выгодных условиях и семилетняя гарантия.

Проверено: это работает

Корреспондент сайта "Сегодня" побывал в одном из энергоофисов ДТЭК в Киеве на ул. Ильенко, 31. В отличие от традиционных центров обслуживания клиентов, в энергоофисе внедрена система электронной очереди, появилась зона самообслуживания, в которой установлены терминалы самообслуживания, с помощью которых можно быстро и надежно передать показания электросчетчиков, а не бросать бумажные листочки с показаниями в отжившие свое ящички. Тем, кто пока не привык к терминалам, помогут сотрудники энергоофиса. А нашим помощником стал сам директор YASNO в Киеве Виктор Мельников. Он показал нам, как клиент может зарегистрироваться в электронной очереди, как работает табло вызова клиентов, которым нужна помощь специалиста, например, чтобы заключить или переоформить договор на пользование электроэнергией, выяснить, почему образовалась задолженность и т. д.

Также Виктор Мельников продемонстрировал, как можно самостоятельно передать показания счетчика через терминал самообслуживания. Оказалось, что это несложно сделать даже для человека, не владеющего компьютером.

"Наша задача – сократить время ожидания клиента, пока его примут, до 15 минут и менее", – отметил Мельников.

Кроме того в энергоофисе есть детский уголок, где малыши могут играть, пока их родители решают "взрослые" вопросы.

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