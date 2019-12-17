Официальное заявление SCM

Группа SCM официально обратилась к СМИ по поводу публикации "Непризнанный детский лагерь" с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Приводим полный текст официального заявления SCM:

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"Мы обращаемся ко всем СМИ, опубликовавшим или цитирующим публикацию "Непризнанный детский лагерь", с требованием опровергнуть причастность SCM к контролю над активами, расположенными в аннексированном Крыму. SCM продолжает принимать все меры для защиты своего права собственности в международных судебных и арбитражных органах.

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После аннексии Крыма активы SCM были "национализированы" местной властью, о чем мы оперативно информировали общественность (например, здесь и здесь). Мы также комментировали этот процесс в СМИ (например, BBC здесь и DW здесь). В части объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые "временные администрации", в том числе – в "Новый Кучук-Кой" (03.03.2017) и в ДОЛ "Берег" (03.03.2017). В ситуации, когда "органы власти" Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является верхом цинизма и непрофессиональности. При этом мы подчеркиваем, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас. Другими словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к данному объекту недвижимости и его включение журналистами Радио Свободы в орбиту Группы не основано на фактах. В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма. Любые предположения или слухи о том, что SCM по-прежнему управляет какими-либо активами в Крыму, не соответствуют действительности. Все имущественные действия с активами SCM в Крыму (продажа, выставление на аукционы и т.д.) мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву. Отдельно мы подчеркиваем, что с момента введения так называемой "временной администрации" в ДОЛ "Берег" (03.03.2017) компания полностью потеряла контроль над активом. "ЭСТА Холдинг" не управляет активом, не контролирует его и не имеет никакого отношения к его текущей деятельности. Актив также не учитывается в финансовой отчетности "ЭСТА Холдинг" по МСФО. Мы продолжаем принимать все меры для защиты своего права собственности в международных судебных и арбитражных органах".

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