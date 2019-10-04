Подготовка к зиме: шахтеры ДТЭК добыли более 16 млн тонн угля

Успешное прохождение отопительного периода – задача №1 для всех энергетических компаний

Фото: ДТЭК Энерго

За 9 месяцев этого года шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,5 млн тонн угля. Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

"Успешное прохождение отопительного периода – задача №1 для всех энергетических компаний. ДТЭК, как представитель тепловой генерации, накапливает достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций до начала зимы, – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – Наш приоритет – отечественное топливо. Шахты ДТЭК Энерго ежемесячно добывают 1,8 млн тонн угля. Таких показателей удается достичь благодаря упорному труду наших шахтеров и постоянным инвестициям в угледобычу".

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До конца года горняки ДТЭК Энерго планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Кроме того, компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии. Из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС и ВИЭ, тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось, поэтому компания вынуждена была импортировать уголь марки Г.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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