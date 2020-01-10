Социальное партнерство ДТЭК Нефтегаз: 9 млн грн на развитие местных громад в 2019 году

ДТЭК Нефтегаз профинансировал реализацию 12 социальных проектов в Полтавской области на территории громад, где компания ведет добычу газа. Общая сумма финансирования составила 9 млн грн.

В рамках Стратегий социального партнерства компания реализует проекты в сфере здравоохранения, культуры, образования, социальной инфраструктуры и энергоэффективности в Шишацком, Миргородском и Полтавском районах Полтавской области. Стратегии социального партнерства разрабатываются с привлечением общественности, представителей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Среди проектов, которые были реализованы в 2019 году: ремонт более 20 км дорог, обустройство трех амбулаторий первичной медицины и приобретение медицинского оборудования, ремонт детского отделения Шишацкой районной больницы на 42 палаты, ремонт детского сада, замена 70 окон в школах, закупка мусороуборочного автомобиля и т.д. Социальные проекты компании помогают улучшить жизнь более чем 25 тысячам жителей в Полтавской области.

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Кроме реализации Стратегий социального партнерства, область и громады получают отчисления от ренты за добычу углеводородов в местные бюджеты, что помогает районам и селам реализовывать проекты по развитию своих территорий.

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