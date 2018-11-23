Солнца было много: Трифановская СЭС досрочно выполнила годовой план по производству электроэнергии

Уже произведенного на станции объема электроэнергии достаточно для покрытия годовой потребности жителей половины Великоалександровского района

Трифановская солнечная электростанция с начала года произвела 12,5 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии. Благодаря большому количеству солнечных дней станция смогла сегодня – 23 ноября – выполнить годовой план.

Уже произведенного на станции объема электроэнергии достаточно для покрытия годовой потребности жителей половины Великоалександровского района (Херсонская обл.), на территории которого находится СЭС.

Кроме того, 12,5 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии – это эквивалент более 13 тыс. тонн СО₂ (углекислого газа), который благодаря работе СЭС не будет выброшен в атмосферу.

Самым "энергичным" для СЭС в этом году было лето. Но больше всего план перевыполнялся в апреле (+23%) и октябре (+30%).

"Хорошие погодные условия и правильно организованная эксплуатация позволяют Трифановской СЭС по итогу 2018 года произвести больше электроэнергии, чем мы ожидали. Это отличная новость не только для нас, но и для страны – ведь "зеленая" энергетика не имеет негативного влияния на окружающую среду", – отметил главный энергетик Трифановской СЭС Алексей Кучеров.

Трифановская солнечная электростанция – пилотный проект компании ДТЭК в сегменте солнечной энергетики. Проектная мощность станции – 10 МВт. Она была введена в эксплуатацию и начала отпуск "зеленой" электроэнергии энергосистему Украины в августе 2017 года. Расположена СЭС в Херсонской области.