Солнца было много: Трифановская СЭС досрочно выполнила годовой план по производству электроэнергии

Вчера, 13:25

Уже произведенного на станции объема электроэнергии достаточно для покрытия годовой потребности жителей половины Великоалександровского района

Солнца было много: Трифановская СЭС досрочно выполнила годовой план по производству электроэнергии

Трифановская солнечная электростанция с начала года произвела 12,5 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии. Благодаря большому количеству солнечных дней станция смогла сегодня – 23 ноября – выполнить годовой план.

Уже произведенного на станции объема электроэнергии достаточно для покрытия годовой потребности жителей половины Великоалександровского района (Херсонская обл.), на территории которого находится СЭС.

Кроме того, 12,5 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии – это эквивалент более 13 тыс. тонн СО₂ (углекислого газа), который благодаря работе СЭС не будет выброшен в атмосферу.

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Самым "энергичным" для СЭС в этом году было лето. Но больше всего план перевыполнялся в апреле (+23%) и октябре (+30%).

"Хорошие погодные условия и правильно организованная эксплуатация позволяют Трифановской СЭС по итогу 2018 года произвести больше электроэнергии, чем мы ожидали. Это отличная новость не только для нас, но и для страны – ведь "зеленая" энергетика не имеет негативного влияния на окружающую среду", – отметил главный энергетик Трифановской СЭС Алексей Кучеров.

Трифановская солнечная электростанция – пилотный проект компании ДТЭК в сегменте солнечной энергетики. Проектная мощность станции – 10 МВт. Она была введена в эксплуатацию и начала отпуск "зеленой" электроэнергии энергосистему Украины в августе 2017 года. Расположена СЭС в Херсонской области.
электроэнергия, СЭС, ДТЭК, зеленая энергетика

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Источник:

"Сегодня"

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