Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии

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Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Рост затрат на предоставление услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи.

В тоже время, Укртелеком нашёл возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украине в связи с ее социальной значимостью для населения.

Компания продолжает внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам наиболее доступные цены на услуги, с учетом их социальной важности.

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