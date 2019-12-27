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Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии

27 декабря, 12:47

Компания продолжает внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию

/ Фото: Pixabay

Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Рост затрат на предоставление услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи.

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В тоже время, Укртелеком нашёл возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украине в связи с ее социальной значимостью для населения.

Компания продолжает внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам наиболее доступные цены на услуги, с учетом их социальной важности.

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Укртелеком

Источник: Сегодня

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