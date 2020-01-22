В Давосе ДТЭК проводит круглый стол в поддержку "Европейского зеленого договора"

В 2020 году Всемирный экономический форум в Давосе собрал лидеров со всего мира на юбилейную 50 встречу

23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе ДТЭК проведет круглый стол "Европейский зеленый договор – какой вклад может сделать энергетический сектор Украины?".

"Европейский зеленый договор" (Green Deal), который был принят Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды. Одно из приоритетных заданий этого договора – достижение углеродной нейтральности до 2050 года.

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"Сегодня об Украине много говорят в мире. Мы хотим и можем рассказать миру свои истории успехов, которые построены на европейских ценностях и являются примерами ответственного ведения бизнеса. Цель нашего круглого стола – с европейскими партнерами обсудить вклад и возможности энергореформы Украины для синхронизации с Green Deal", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Украина через увеличение в энергобалансе части возобновляемой энергии для замещения других генерирующих мощностей, развитие ответственного потребления и построение клиентоориентированной энергетики может сделать существенный вклад в достижение целей Green Deal.

В 2020 году Всемирный экономический форум в Давосе собрал лидеров со всего мира на юбилейную 50 встречу. ДТЭК стал единственной энергетической компанией, которая представляет украинский бизнес-сектор на форуме.

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