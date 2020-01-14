В Украине побит рекорд по добыче газа частными компаниями

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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"ДТЭК Нафтогаз" добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частного газодобычи Украины.

Компания увеличила добычу благодаря введению в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, проведению мероприятий по интенсификации и применению инновационных технологий. Всего за 2019 года "ДТЭК Нафтогаз" начал строительство шести новых скважин, три из которых были завершены бурением в рекордно короткие сроки. Компания приступила к реализации новой программы бурения на Мачухськом месторождении со значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км, что требует уникальных технологических решений в связи с аномально высокими пластовыми давлениями и температурами.

Большим инвестиционным проектом 2019 стало строительство дожимных компрессорных станций на Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на объектах, находящихся в зрелой стадии разработки. Также одним из важных направлений деятельности "ДТЭК Нефтегаз" стала цифровизация и внедрение инновационных подходов, благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5 месяцев и повысить эффективность разработки действующих месторождений.

В 2019 "ДТЭК Нафтогаз" увеличил портфель активов, что позволит обеспечить дальнейшее наращивание ресурсно-запасной базы и добычи газа. Компания одержала победу на первом открытом электронном аукционе и приобрела специальное разрешение на пользование недрами рассветной-Логивськои площади. Также "ДТЭК Нефтегаз" признан победителем в конкурсе на заключение соглашения о разделе продукции по Зиньковской площади.

"Несмотря на конъюнктуру мирового рынка и существенное падение цены на газ, наша компания продолжает системно инвестировать в украинский газодобыча – инвестиции за 2019 составили более 3 млрд грн. Нам удалось достичь нового исторического максимума добычи благодаря внедрению инновационных технологий по всей цепочке производства – начиная от геологоразведки и бурения скважин к интенсификации и строительства современных инфраструктурных объектов. Мы планируем и дальше наращивать объемы бурения и добычи – в текущем году в наших планах ввести в эксплуатацию не менее шести новых глубоких скважин, станет значительным вкладом в достижение энергонезависимости Украины", – прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Напомним, также "ДТЭК Нефтегаз" профинансировал реализацию 12 социальных проектов в Полтавской области на территории громад, где компания ведет добычу газа. Общая сумма финансирования составила 9 млн грн.

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